Mundo Explosão em refinaria ilegal de petróleo deixa mais de 100 mortos na Nigéria

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Funcionário do governo local confirmou os óbitos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma explosão em um depósito ilegal de refino de petróleo próximo à divisa entre os estados de Rivers e Imo, na Nigéria, matou mais de 100 pessoas durante a noite, disse um funcionário do governo local e a ONG Youths and Environmental Advocacy Center (YEAC) neste sábado (23).

“A eclosão de incêndio ocorreu em um local de abastecimento ilegal e afetou mais de 100 pessoas que foram queimadas irreconhecíveis”, disse o comissário estadual de recursos petrolíferos, Goodluck Opiah.

Segundo o Daily Post Nigeria, o comissário visitou o local e disse que o fogo consumiu a vida de muitos jovens e que muitos familiares das vítimas removeram os cadáveres do local. Opiah afirmou ainda que o proprietário da refinaria ilegal, Okenze Onyewoke, foi declarado procurado pelo governo estadual.

“Isso é maldade. Isso é sabotagem econômica. Também está destruindo nossos jovens. Peço, portanto, aos jovens que se afastem desse tipo de negócio ilegal. Existem tantos negócios legítimos que se pode fazer para ganhar dinheiro de verdade”, afirmou o comissário no local.

De acordo com o jornal Punch Nigeria, um membro da comunidade local disse que não houve sobreviventes do acidente. “Ninguém sobreviveu. Todos os que foram resgatados ontem morreram esta manhã. O número de vítimas é superior a 100. Isso é triste. As pessoas estão correndo para procurar seus parentes, mas o lamentável é que as vítimas foram queimadas além do reconhecimento”, contou ao jornal.

Segundo a YEAC, diversos veículos que estavam em uma fila para comprar o petróleo ilegal foram incendiados na explosão.

O desemprego e a pobreza no Delta do Níger tornaram o refino ilegal de petróleo um negócio atraente, mas com consequências mortais. O petróleo bruto é extraído de um labirinto de oleodutos pertencentes a grandes empresas petrolíferas e refinado em produtos em tanques improvisados.

O processo perigoso levou a muitos acidentes fatais e poluiu uma região já devastada por derramamentos de óleo em terras agrícolas, riachos e lagoas. Em outubro do ano passado, uma outra refinaria ilegal já havia pegado fogo no Estado de Rivers, acidente que deixou ao menos 25 mortos, incluindo crianças.

Em fevereiro, autoridades locais disseram começar um processo de repressão para tentar acabar com o refino de petróleo ilegal, que não teve sucesso. Funcionários do governo estimam que a Nigéria, o maior produtor e exportador de petróleo da África, perde uma média de 200 mil barris por dia de petróleo – mais de 10% da produção – para o contrabando.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo