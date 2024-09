Mundo Explosivos em pagers do Hezbollah foram previamente implantados, diz TV

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

A forma como a carga explosiva foi ativada ainda está sendo investigada. Foto: Reprodução A forma como a carga explosiva foi ativada ainda está sendo investigada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As explosões coordenadas de pagers usados pelo grupo Hezbollah foram provocadas por explosivos implantados previamente nos equipamentos. As informações foram divulgadas pela emissora de TV árabe Al Jazeera. Nove pessoas morreram e outras 2.750 ficaram feridas, nesta terça-feira (17). O grupo extremista e o governo do Líbano responsabilizaram Israel pelo ataque.

De acordo com a Al Jazeera, fontes da segurança libanesa informaram que os pagers que explodiram foram importados pelo Hezbollah há 5 meses. Dentro dos equipamentos, foram identificadas cargas explosivas de até 20 gramas. A forma como a carga explosiva foi ativada ainda está sendo investigada, segundo a agência.

Especialistas ouvidos pela agência americana Associated Press já haviam indicado duas possibilidades:

* A implantação de explosivos nos pagers.

* O envio de um pulso eletrônico que provocou a explosão.

Um membro do Hezbollah disse à agência que os pagers esquentaram antes de explodir. Os equipamentos eram de uma marca que não era comumente usada pelo grupo.

Ainda segundo a Associated Press, os pagers foram comprados pelo Hezbollah após o líder do grupo ordenar a suspensão do uso de celulares. A estratégia foi adotada para evitar que a inteligência israelense rastreasse informações do grupo.

O especialista Alex Plitsas disse que imagens divulgadas nesta terça-feira após o ocorrido indicam sinais de detonação.

“Um incêndio de bateria de íons de lítio é uma coisa, mas nunca vi explodir assim. Parece uma pequena carga explosiva”, disse.

Segundo Plitsas, neste caso, existiria a possibilidade de Israel estar ciente da compra do Hezbollah. Sendo assim, de alguma forma, a inteligência israelense teria modificado os equipamentos antes da entrega.

Já Yehoshua Kaliskyy, cientista e pesquisador sênior do Institute for National Security Studies, afirmou que um pulso eletrônico enviado à distância pode ter provocado as explosões.

“Não é uma ação aleatória. Foi deliberada e conhecida”, afirmou.

Entenda

A onda de explosões durou cerca de uma hora após as detonações iniciais, que ocorreram por volta das 15h45 no horário local. Entre os mortos, estão uma menina e dois integrantes do Hezbollah, segundo o grupo xiita.

Imagens das câmeras de segurança de um supermercado em Beirute registraram o momento de duas dessas explosões: uma de um homem que pagava suas compras no caixa e outra perto de uma bancada de frutas. O embaixador do Irã no Líbano, Mojtaba Amani, foi um dos feridos pelas explosões. Segundo a embaixada, Amani sofreu ferimentos leves.

A Cruz Vermelha Libanesa informou que mais de 50 ambulâncias e 300 equipes médicas de emergência foram enviadas para ajudar no socorro às vítimas. Após as explosões desta terça, o governo libanês pediu que todos os cidadãos que possuem pagers joguem os dispositivos fora imediatamente, segundo a agência de notícias estatal do Irã Irna.

Um representante do Hezbollah, que falou à agência de notícias Reuters sob condição de anonimato, afirmou que a detonação dos pagers foi a “maior falha de segurança” a qual o grupo foi submetido desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023.

