O Brasil exportou 2,9 milhões de sacas de café verde em janeiro, queda de 9,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, informou na terça-feira (11) o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Já as exportações totais, considerando o produto solúvel e torrado & moído, somaram 3,22 milhões de sacas no mesmo período (-7,2%),