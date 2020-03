Notas Brasil Exportação de café verde do Brasil recua 25,7% em fevereiro

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

As exportações de café verde do Brasil em fevereiro totalizaram 2,42 milhões de sacas de 60 kg, recuo de 25,7% em relação a igual período do ano passado, em um mês com menos dias úteis e pela oferta reduzida do produto no país, disse nesta terça-feira (10) o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário