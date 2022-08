Rio Grande do Sul Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul reunirá 175 artesãos na 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Durante o evento, haverá oficinas de demonstração de técnicas artesanais Foto: Divulgação Durante o evento, haverá oficinas de demonstração de técnicas artesanais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Cento e setenta e cinco artesãos participarão da 39ª Expoargs (Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul), que ocorrerá de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a 45ª Expointer.

A exposição contará com 118 estandes de artesanato, além de rodadas de negócios e oficinas de demonstração de técnicas artesanais. Os expositores foram selecionados por meio do processo de triagem, que envolveu a avaliação dos produtos artesanais de acordo com os seguintes critérios: referência à cultura popular, criatividade, aplicação da técnica e qualidade do produto final, tradição, porcentagem de trabalho manual, potencialidade de comercialização, estética, consciência ambiental, produto associado à cultura local, entre outros.

A Expoargs é promovida anualmente pela FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), por meio do Programa Gaúcho de Artesanato.

