Porto Alegre Exposição em Porto Alegre destaca imagens produzidas com celular por 100 fotógrafos brasileiros

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Local escolhido é o pier da Usina do Gasômetro. (Foto: Wanderlei Oliveira/Galeria Escadaria)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir das 15h deste sábado (5), Porto Alegre recebe a 4ª edição da mostra “Mob BR”, destacando imagens produzidas com o uso de smartphone por 100 fotógrafos gaúchos e de outros Estados. O local escolhido é o pier da Usina do Gasômetro (Centro Histórico) e as imagens poderão ser visitadas até 31 de agosto, com entrada franca, 24 horas por dia.

Sob curadoria e coordenação do fotógrafo, designer e produtor cultural Marcos Monteiro, a exposição coletiva presta homenagem ao gaúcho Luiz Carlos Felizardo (1949-2025), ícone da atividade no País. Uma das ideias do evento é a de que o pier do Gasômetro, por sua localização em um ponto de intenso movimento de pessoas, garante acesso amplamente democrático a esse tipo de socialização da arte.

As imagens serão distribuídas entre 20 grandes painéis a céu aberto, trazendo uma mescla de diversos estilos na técnica conhecida como “mobgrafia”, que tem por ferramenta a câmera do telefone celular em vez de equipamentos tradicionais.

Conforme seu curador, a iniciativa se configura em um grande mosaico da diversidade da fotografia com celular, na sua representação regional, no seu aspecto criativo, nos seus relatos cotidianos, na fotografia de rua ou de paisagem e na sua concepção minimalista ou abstrata:

“Essa pluralidade é capaz de gerar identificação, encontro, despertar emoções e significados, trazendo inúmeras inspirações, livres de dogmas ou preconceitos, abrindo caminhos e incentivando o público a também utilizar a mobgrafia para criar suas narrativas e contar novas histórias”.

Expansão

“A modalidade tem evoluído de forma vertiginosa, conquistando cada vez mais adeptos ao redor do planeta, devido à facilidade e possibilidade inclusiva que permite a qualquer pessoa se expressar e comunicar socialmente, inclusive por meio das redes sociais”, diz o texto de divulgação.

Pelo aprimoramento técnico e estético que amplia a sua utilização por usuários mais experientes ou até mesmo profissionais, gerando trabalho e renda na criação de fotos e filmes de alta qualidade. Assim, essa ferramenta de captação de imagens amplia sua popularidade a cada dia.

Ainda de acordo com o texto, nunca a imagem foi tão significativa quanto hoje como forma de expressão e nunca o celular foi tão utilizado na produção de imagens: “As fotos diariamente publicadas nas redes sociais superam 5,5 bilhões e deste significativo número, mais de 80% provêm de smartphones”.

Por fim, chama a atenção para o fato de que o uso dessa técnica configura um comportamento social amplamente aceito, não provocando, na maioria das vezes, reações de rejeição ou constrangimento, o que possibilita ao fotógrafo um acesso quase ilimitado a tudo que se passa ao seu redor:

“Desta forma, o fotógrafo interage com as imagens quase como um espectador despercebido do contexto das cenas que presencia. Isso possibilita a captação de reações muito mais espontâneas, que trazem resultados muitas vezes belos, inesperados e originais para as cenas obtidas.”

(Marcello Campos)

