Dicas de O Sul Exposição fotográfica das candidatas a rainha e princesas da Festa da Uva chega ao Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A escolha da rainha e princesas ocorrerá no dia 26 de agosto Foto: Leandro Araújo/Divulgação A escolha da rainha e princesas ocorrerá no dia 26 de agosto. (Foto: Leandro Araújo/Divulgação) Foto: Leandro Araújo/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A população de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, tem a oportunidade de conhecer as embaixatrizes da Festa Nacional da Uva 2024 em exposição itinerante de fotos aberta à visitação pública, até o dia , no primeiro andar do Bourbon Shopping San Pellegrino, localizado na avenida Rio Branco, 425, no bairro São Pelegrino, com funcionamento de -feira a , das 10h às 22h.

O Projeto Exposição das Candidatas a Rainha e Princesas da Festa da Uva 2024 é formado por 15 quadros, um de cada uma das representantes, uma foto coletiva das embaixatrizes e também o cartaz da Festa. O intuito da criação deste acervo é propiciar que as candidatas sejam conhecidas pela comunidade neste período que antecede a escolha da rainha e princesas, que ocorrerá no dia , no Centro de Eventos junto ao Parque da Festa da Uva.

A mostra itinerante é realizada pela Comissão Social da Festa Nacional da Uva 2024, com patrocínio da Câmara de Dirigentes Lojistas, Sindigêneros e Sindilojas Caxias. As imagens das embaixatrizes para a exposição foram feitas pelo fotógrafo Leandro Araújo.

O projeto também contempla exposições de fotos das embaixatrizes nas vitrines do comércio local. As lojas que desejarem expor esses quadros poderão se inscrever junto à CDL ou ao Sindilojas Caxias. As fotografias estarão, ainda, em espaços públicos da cidade, como Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, prefeitura e Câmara de Vereadores, além das entidades do comércio varejista.

Os ingressos para o evento de escolha da rainha e princesas da Festa da Uva já estão à venda pelo site Minha Entrada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/exposicao-fotografica-das-candidatas-a-rainha-e-princesas-da-festa-da-uva-chega-ao-bourbon-shopping-san-pellegrino-em-caxias-do-sul/

Exposição fotográfica das candidatas a rainha e princesas da Festa da Uva chega ao Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias do Sul

2023-08-11