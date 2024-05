Rio Grande do Sul No Interior gaúcho, comunidades isoladas por enchentes recebem donativos lançados de aviões e helicópteros

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Cargas incluem alimentos, remédios e outros itens. (Foto: Divulgação/FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) realiza nos últimos dias uma operação especial que utiliza aviões e helicópteros para lançar de paraquedas água potável, alimentos e outros itens essenciais a famílias ilhadas por inundações no Rio Grande do Sul. Com 2,4 toneladas de material separado em fardos, a primeira carga contemplou São Jerônimo (Região Carbonífera), um dos mais afetados pela tragédia climática.

A iniciativa tem por finalidade agilizar o atendimento a grupos isolados, em meio a um cenário diluviano e com várias estradas obstruídas. Os donativos são retirados em solo e distribuídos por autoridades locais ou pela própria comunidade.

Foi utilizado um bimotor turbo-hélice modelo C-105 Amazonas do 15º Grupo de Aviação, de Campo Grande (MS) para transportar material embarcado na Base Aérea de Canoas (Região Metropolitana da Capital). Em seguida, seguiu viagem com 4,5 toneladas de insumos hospitalares e material de resgate para a Base Aérea de Santa Maria (Região Central do Estado).

Também na quinta-feira, uma aeronave SC-105, utilizada para buscas na área de enchentes, lançou mantimentos para uma família que estava ilhada próximo ao município de Rio Pardo (Vale do Rio Pardo). Havia garrafas de água, alimentos, lanternas e agasalhos do tipo poncho.

Os tripulantes enviam mensagens pedindo aos ilhados que sinalizem em caso de necessidade de resgate ou de suprimentos. A orientação aos moradores é para que montem um sinal de “Y” no chão se precisam ser resgatados ou de “X” se desejam mantimentos.

Outro avião militar carregou 34 toneladas de donativos, como fardos de água, cestas básicas, colchões, cobertores e medicamentos doados pela população de várias partes do País para apoiar os esforços de socorro e assistência às pessoas atingidas pelas enchentes e outros transtornos de grandes proporções associados à chuva em excesso.

Os suprimentos foram doados por meio de campanha da FAB intitulada “Todos Unidos pelo Sul”. As bases aéreas de Guarulhos-SP, Galeão-RJ e Brasília-DF centralizam as coletas dos suprimentos. São pontos de arrecadação de roupas, colchonetes, água potável e gêneros alimentícios não-perecíveis, funcionando diariamente das 8h às 18h.

(Marcello Campos)

