Magazine Fabio Assunção fala sobre ter perdido 27 quilos para seu próximo papel em série

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ator admitiu que não gosta de malhar, mas falou sobre boa relação com alimentação. (Foto: Reprodução/Instagram)

Fabio Assunção participou do Encontro com Fátima Bernardes e falou sobre ter perdido cerca de 27 kg para interpretar o personagem Ciro na série Fim.

O ator falou um pouco mais sobre o papel na produção baseada em livro de Fernanda Torres: “Como são quatro fases, pega ele mais novo até a morte. Nessa 1ª fase era importante ele estar mais em forma. Eu estava com 97 kg”.

“Essa matemática do alimento, com o peso, com o corpo, me mudou também. Você estando mais leve, se alimentando melhor, com coisas mais saudáveis, a sua cabeça fica melhor, o seu espírito fica melhor”, afirmou.

Fabio Assunção também contou que tem feito exercícios somente uma ou duas vezes por semana durante a quarentena: “Estou mantendo o peso, a dieta, mas não sou um cara que gosta de malhar”.

No bate-papo, Assunção também falou do vídeo que compartilhou nas redes sociais, pedindo que “que todas as pessoas que aplaudiram o meu fracasso, comecem a aplaudir minhas vitórias”.

“Eu faço referência aos memes que fizeram, às pessoas que se divertiam com o tema de álcool. Mas não foi nada negativo, pelo contrário. Foi um momento de muita luz. […] Não é um desabafo de forma alguma, não desejo mal a essa pessoas, falo para elas: ‘compartilha, que vamos crescer juntos’. Foi um momento que quis compartilhar o que estou vivendo, que é um momento de iluminação”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine