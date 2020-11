Magazine Fábio Jr. festeja 4 anos de casamento com Fernanda Pascucci

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Além das bodas, o cantor completou 67 anos de idade neste sábado. (Foto: Reprodução/Instagram)

O casamento de Fábio Jr. e Maria Fernanda Pascucci já dura 4 anos. Neste sábado (21), o cantor postou uma foto dos noivos, que oficializaram a união em 2016, e comemorou a data com uma declaração de amor para a esposa. Os dois estão juntos desde 2011. Maria Fernanda era bancária e presidente de um fã-clube dedicado a Fábio. Além das bodas, o artista completa 67 anos de idade hoje.

“Meu Bem … 4 anos! Você inspira o que há de melhor em mim! Parabéns pra nós! Te amo muitão. Amém Amor!”, escreveu ele.

Este é o sétimo casamento de Fábio. O cantor já foi casado com Mari Alexandre (2007-2010), com quem teve Záion; Patrícia de Sabrit (em 2001); Guilhermina Guinle (1992-1997); Cristina Karthalian (1986–1990), com quem teve Krizia, Tainá e Fiuk; Gloria Pires (1979–1983), com quem teve Cleo; e Tereza de Paiva Coutinho (1976–1979).

Em uma participação no Altas Horas, ele lembrou que passou por momentos difíceis ao lado de seus pais e que se casou aos 23 anos para sair de onde morava.

“Infelizmente não são lembranças muito boas. Meus pais brigavam muito. Quanto mais punk ele ficava, mais rígida e radical ela se tornava e eu ficava no meio daquela confusão. Acho que sou o único homem que casou para fugir de casa”, contou Fábio na época.

