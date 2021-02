Outra empresa em Piracicaba também produz câmaras para o armazenamento de vacinas e o cenário é parecido. A produção triplicou e o número de funcionários também dobrou.

Instituto Butantan

O Instituto Butantan recebeu no início da tarde dessa quinta-feira (4) os 5,4 mil litros de insumos para produção de 8,6 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra a covid-19 desenvolvida em parceria com laboratório chinês Sinovac.

Agora, as doses serão envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição na sede do instituto.

O insumo estava em Campinas (SP) e chegou ao Butantan por volta das 12h20 em caminhões refrigerados. Os veículos foram escoltados por viaturas da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, batedores em motos e pelo helicóptero Águia da PM.

As doses chegaram no Brasil pelo Aeroporto Internacional de Viracopos,às 23h46 de quarta (3), em um voo da China.

Além das equipes do aeroporto, a Receita Federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Polícia Federal participaram da operação para liberação da carga.

O desembarque contou com a presença do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), do secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, e do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.

Produção do imunizante

Esse é o primeiro lote de insumos que o Butantan recebe neste ano. O instituto afirma que, com a matéria-prima, produzirá, em 20 dias, cerca de 8,6 milhões de doses do imunizante, que serão envasadas, embaladas e rotuladas na sede do instituto na cidade de São Paulo.

De acordo com o Butantan, as vacinas produzidas a partir desse lote de matéria-prima começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde no próximo dia 25. Em coletiva de imprensa na semana passada, o diretor do instituto disse que outros 5,6 mil litros estão em processo “avançado de liberação” pelo governo chinês e devem chegar até a próxima quarta (10).