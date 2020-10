Polícia Facção criminosa que aterroriza moradores é alvo da Polícia Civil em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Famílias do bairro Loteamento Popular são vítimas de extorsões, ameaças e constrangimentos ilegais

A Polícia Civil investiga a atuação de uma facção criminosa envolvida em extorsões, ameaças e constrangimentos ilegais de famílias que não aceitam serem coniventes com o tráfico de drogas em Eldorado do Sul.

Na manhã deste sábado (31), a polícia anunciou a prisão de um gerente do narcotráfico ocorrida após a deflagração de uma ação, a partir da noite de sexta-feira (30), no bairro Loteamento Popular.

O criminoso foi preso no pátio de uma residência, cujos moradores estavam sendo coagidos a não interferirem no tráfico de drogas no local. Os policiais civis apuraram que o indivíduo recebia ordens vindas de um apenado do sistema prisional. O detento, apontado como mandante das extorsões, possui diversos homicídios entre os antecedentes criminais.

