Política Facebook anuncia que reduzirá conteúdo político no feed de notícias

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em maio deste ano, a Meta – empresa que administra o Facebook – afirmou que reduziria o peso de comentários e compartilhamentos para distribuição de conteúdo político. Foto: Reprodução Em maio deste ano, a Meta – empresa que administra o Facebook – afirmou que reduziria o peso de comentários e compartilhamentos para distribuição de conteúdo político. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Facebook anunciou, nesta quinta-feira (7), que irá reduzir o conteúdo político no feed de notícias da plataforma. A mudança na forma de distribuir o conteúdo, a três meses das eleições, se deu após a realização de testes para analisar a demanda dos usuários.

“Após testarmos esta mudança de ranking no Facebook no Brasil em resposta ao feedback das pessoas que queriam ver menos conteúdo político em seus feeds, a partir de hoje daremos menos ênfase a comentários e compartilhamentos para determinar a distribuição de conteúdo político no Facebook no país”, disse a empresa em um comunicado.

Em maio deste ano, a Meta – empresa que administra o Facebook – afirmou que reduziria o peso de comentários e compartilhamentos para distribuição de conteúdo político; a decisão também teria sido tomada após a realização de testes em resposta à opinião de usuários que gostariam de ver menos conteúdo político na rede.

“Quando perguntamos às pessoas que experimentaram essa mudança, elas nos disseram que viram menos conteúdo em seus feeds que não consideravam valioso. Com base nesses resultados, estamos expandindo os testes globalmente”, disse a Meta em um comunicado divulgado em maio.

Segundo a empresa, o retorno positivo de pessoas que não queriam mais ver conteúdo político na plataforma fez com que o Facebook expandisse essa medida em outros países, como Costa Rica, Suécia, Espanha e Irlanda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política