Facebook e Instagram removerão postagens que pedem golpe no Brasil

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

"Temos acompanhado com atenção os acontecimentos no Brasil", disse um porta-voz da Meta. Foto: Reprodução "Temos acompanhado com atenção os acontecimentos no Brasil", disse um porta-voz da Meta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Meta, empresa que administra, entre outras redes, o Facebook e o Instagram, emitiu uma nota nesta quinta-feira (3) afirmando que as plataformas estão removendo publicações com pedidos para intervenção militar, o que é considerado crime.

“Temos acompanhado com atenção os acontecimentos no Brasil e as conversas sobre esses eventos nas nossas plataformas, e começamos a remover pedidos para uma intervenção militar no Brasil no Facebook e Instagram”, disse o porta-voz na Meta.

Desde o segundo turno das eleições, no último dia 30 de outubro, que consagrou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestam contra o resultado das urnas.

Entre as manifestações, é possível ver supostos pedidos de fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e de intervenção militar.

