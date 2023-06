Tecnologia Facebook e Instagram vão impedir o acesso a notícias no Canadá após aprovação de lei

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Legislação prevê que gigantes da tecnologia paguem por conteúdos jornalísticos que são compartilhados nas redes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, disse que vai bloquear o acesso a notícias no Canadá após o Senado do país aprovar a Lei de Notícias Online que prevê que as “big techs” remunerem veículos de comunicação pelo conteúdo deles compartilhados em suas plataformas.

A Alphabet, dona do Google, também terá que negociar com as empresas de mídia. Segundo a Associated Press, a Meta não deu detalhes do cronograma para essa mudança, mas disse que vai retirar notícias locais de suas plataformas antes de a lei entrar em vigor, daqui a seis meses.

“Compartilhamos repetidamente que, para cumprir o Projeto de Lei C-18, que foi aprovado no Parlamento, o conteúdo de veículos de notícias, incluindo editores de notícias e emissoras, não estará mais disponível para as pessoas que acessam nossas plataformas no Canadá”, confirmou Lisa Laventure, chefe de comunicações da Meta no Canadá.

O Google, que chegou a testar o bloqueio de acesso a notícias para alguns usuários canadenses antes da aprovação da lei, disse ao site The Verge que, agora, busca conversar com o governo para encontrar uma possível solução.

Até agora, o governo federal do Canadá rejeitou as sugestões para fazer mudanças, segundo a Reuters.

Desde 2008, mais de 450 sites de notícias fecharam no Canadá, enquanto as gigantes da tecnologia vêm ganhando mais espaço, o que também motivou a criação da lei, segundo a agência France Presse.

“Elas [as empresas de mídia social] podem desempenhar um papel importante no apoio à produção de notícias e informações confiáveis”, afirmou o parlamento canadense durante as discussões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/facebook-e-instagram-vao-impedir-o-acesso-a-noticias-no-canada-apos-aprovacao-de-lei/

Facebook e Instagram vão impedir o acesso a notícias no Canadá após aprovação de lei

2023-06-24