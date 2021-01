Algo parecido aconteceu com as contas de Trump tanto no Facebook quanto no Instagram. A questão envolve o mesmo vídeo publicado no Twitter, em que indicava que as eleições haviam sido “fraudulentas”.

O Facebook, contudo, removeu o vídeo diretamente. Depois, a rede social informou que bloquearia a conta de Trump temporariamente. “Nós reconhecemos duas violações de políticas na página de Donald Trump, o que resulta em bloqueio de recursos por 24 horas, significando que ele vai perder a habilidade de publicar na plataforma durante este tempo”, explicou a empresa em comunicado.

Pelo Twitter, Adam Mosseri, diretor do Instagram, informou que a mesma ação seria feita na rede social de fotos. “Estamos bloqueando a conta do presidente Trump no Instagram por 24 horas”, publicou.

Em comunicado, o Facebook informou na tarde de quarta-feira que já estava “procurando e removendo” publicações sobre os protestos ao Capitólio. Postagens que apoiavam a invasão, pediam ação armada, incitavam protesto na sede do governo entre outras foram sumariamente removidas.

“Como parte disso, nós removemos do Facebook e Instagram o vídeo recente do presidente Trump falando sobre os protestos e suas publicações subsequentes sobre os resultados das eleições. Nós tomamos esta decisão tendo em vista que estas publicações contribuem, ao invés de diminuir, o risco da violência em andamento”, informou Guy Rosen, vice-presidente de integridade do Facebook.

Já nesta quinta-feira (7), o Facebook mudou novamente a postura. Em publicação pela rede social, o fundador da empresa, Mark Zuckerberg, informou que o bloqueio seria estendido para, pelo menos, até a posse de Biden.

“Acreditamos que o risco de permitir que o presidente continue a usar nossos serviços durante este período [de transição] é simplesmente muito alto. Por conta disso, estamos estendendo o bloqueio que colocamos nas contas do Facebook e Instagram indefinidamente ou, pelo menos, pelas próximas duas semanas até que uma transição pacífica de poder esteja completa”, escreveu Zuckerberg.

A rede social também está atualizando o aviso adicionado a publicações sobre eleições nos Estados Unidos com o seguinte texto: “Joe Biden foi eleito presidente com resultados certificados em todos os 50 estados. Os EUA têm leis, procedimentos e instituições estabelecidas para garantir a transferência pacífica de poder após uma eleição”.

Snapchat