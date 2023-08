Dicas de O Sul Faculdade de Direito da UFRGS tem dois eventos programados nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Foto: Divulgação

No dia da criação dos cursos jurídicos, nesta sexta-feira (11), a Faculdade de Direito da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) tem dois eventos programados.

Às 11h será inaugurada a placa em homenagem à primeira presidente mulher do CAAR (Centro Acadêmico André da Rocha), Dra. Cléa Carpi, primeira presidente da OABRS e medalha Rui Barbosa, nas escadarias históricas da Faculdade (Av. João Pessoa, 80, Campus Centro UFRGS), em Porto Alegre.

À tarde, organizada pela Comissão de Direito do Consumidor da Assembleia Legislativa, ocorrerá, das 15h às 17h, a conferência do Ministro Silvio Almeida, intitulada de “Desafios dos Direitos Humanos e Direitos Econômicos e Sociais”, com o lançamento da Campanha dos 125 anos da Faculdade pela Associação Gestora do Fundo Patrimonial de Apoio à Faculdade de Direito, no Salão de Atos da UFRGS.

A anfitriã será a Diretora da Faculdade de Direito da UFRGS, professora Claúdia Lima Marques.

