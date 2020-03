Celebridades Fafy Siqueira revela namoro com Fernanda Lorenzoni, cantora 35 anos mais jovem que a atriz

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Fafy (D) e Fernanda se conheceram quando trabalharam juntas na peça "Forever Young" Foto: Instagram/felorenzoni Fafy (D) e Fernanda se conheceram quando trabalharam juntas na peça "Forever Young". (Foto: Instagram/felorenzoni) Foto: Instagram/felorenzoni

Fafy Siqueira, 65, revelou estar em um relacionamento amoroso com a cantora e assistente de produção Fernanda Lorenzoni, 35 anos mais jovem que a atriz. Elas se conheceram quando trabalharam juntas na peça “Forever Young”, em 2016. O romance veio à tona após Siqueira declarar que a namorada está cuidando dela, devido a um acidente no qual quebrou três costelas.

A produtora levou a humorista ao hospital após sofrer uma queda de pressão. “Fernanda, minha namorada, é que estava em casa comigo e me levou para a emergência”, disse. Nas redes sociais de ambas, há diversas fotos acompanhadas por legendas carinhosas nas quais elas aparecem juntas.

O último trabalho de Fafy Siqueira na TV foi em 2018, quando participou da segunda temporada do “PopStar”, da TV Globo. Durante o reality musical, a atriz fez outra revelação: foi noiva do cantor Elymar Santos, 67, um dos jurados da atração.

“Foi meu primeiro namorado, foi meu primeiro noivo. Meu pai e minha mãe adoravam ele. A gente não casou porque nossa vida foi uma loucura. Mas a gente viajava o Brasil todo, foi a coisa mais lúdica”, contou no palco. Atualmente, ela se prepara para fazer uma participação no seriado “A Vila”, do canal pago Multishow, em que interpretará Rita Lina, em homenagem a Rita Lee, 72.

