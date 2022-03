Porto Alegre Falha técnica deixa todas as estações do Trensurb fechadas por mais de quatro horas

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Problema ocorreu no mesmo dia em que a empresa completou 32 anos de atividade na Região Metropolitana. (Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (4), dia em que se completaram exatos 32 anos de operações do Trensurb em Porto Alegre e Região Metropolitana, os passageiros não tiveram motivo para comemorar: todas as 22 estações do metrô ficaram desativadas das 10h às 14h30min. A paralisação foi causada por uma falha no sistema de energia no trecho entre Canoas e Sapucaia do Sul.

Durante essas mais de quatro horas seguidas, não poder contar com um dos principais meios de transporte da capital e cidades vizinhas causou transtornos a milhares de pessoas. Muitas das quais, aliás, dependem da modalidade férrea para trabalhar e realizar outras atividades.

A situação só não ficou pior porque a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) conseguiu ampliar a frota em circulação nas linhas de ônibus metropolitanos operadas pelas empresas Central, Transcal e Citral, ao menos em quanto o problema não era resolvido.

E mesmo com tal aporte, não houve como evitar que paradas do transporte coletivo ficassem lotadas nas proximidades de estações, todas sob portões fechados durante a interrupção do serviço. Muitos usuários do metrô reclamaram do calor intenso e outros incômodos.

Em pontos mais próximos da área central de Porto Alegre, como as unidades Farrapos, Estação Rodoviária e Mercado, para alguns o jeito foi desafiar as altas temperaturas e percorrer a a pé distâncias menos extensas, conforme testemunhou a reportagem de “O Sul”. Mas não sem protestar.

“É um absurdo”, disse o professor Juliano Alves, 37 anos (coincidentemente, a mesma idade do Trensurb no Estado), ao saber que não poderia ingressar na estação Mercado, no Centro Histórico, por volta das 13h. “Eu recém-almocei, tenho uma reunião na Zona Norte e agora minhas únicas opções gastar chamando um Uber, me apertar em um ônibus que nem sei onde devo embarcar ou então seguir a pé, com o sol a pino.”

Nova paralisação, desta vez programada

Nesta domingo (6), a megaoperação preventiva contra acidentes durante a implosão do prédio incendiado da Secretaria da Segurança Pública (SSP-RS), na avenida Voluntários da Pátria entre o Centro Histórico e o bairro Floresta, causará o fechamento das estações Mercado, Rodoviária e São Pedro. A medida será adotada desde o começo da madrugada até pelo menos o meio-dia.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) providenciou junto às empresas de transporte público uma oferta especial de ônibus entre as estações Mercado e Farrapos, em ambos os sentidos e sem paradas intermediárias.

Se ocorrer atraso ou algum outro imprevisto no serviço de demolição por explosivos, a iniciativa poderá se prolongar. A detonação está agendada para as 9h e vale lembrar que a Estação Rodoviária será fechada momentaneamente e que as ruas próximas terão bloqueio total para pessoas e veículos.

(Marcello Campos)

