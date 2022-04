Geral Falso encontro de Lula com Suzane von Richtofen repercute nas redes sociais

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Essa não é a primeira vez que Suzane von Richtofen aparece em notícias falsas divulgadas nas redes sociais associadas ao ex-presidente. (Foto: Reprodução)

Circula no WhatsApp e nas redes sociais uma montagem em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece ao lado de Suzane von Richthofen, condenada à prisão pelo assassinato dos pais. Na foto original, sem edição, Lula está com a youtuber Laura Sabino.

No WhatsApp, a montagem de Lula com Suzane é compartilhada junto com uma mensagem que diz que os dois teriam debatido a questão penitenciária no Brasil. O texto afirma que Lula teria dito que prender Suzane “não traria os pais dela de volta” – mas não existe nenhum registro de declaração do ex-presidente sobre isso.

Laura Sabino, que tirou a foto verdadeira com o ex-presidente, publicou sobre o assunto no Twitter. Ela informou que tirou a fotografia com Lula nesta semana, durante um evento com youtubers, durante o qual o petista criticou o perdão presidencial concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Não houve menção a Suzane von Richthofen.

Laura publicou um desmentido em sua conta nas redes sociais e criticou a baixa qualidade da montagem. Serviços de checagem de notícias também atestaram que se trata de fake news. “É terrível o quanto essa galera mente, inventa e engana as pessoas. Ajudem a divulgar a verdade”, escreveu Laura, que aparece na imagem verdadeira.

Essa não é a primeira vez que Suzane von Richtofen aparece em notícias falsas divulgadas nas redes sociais associadas ao ex-presidente. Meses atrás, uma outra montagem também dizia que a jovem teria declarado votos no petista, o que também é falso.

Vídeo nas redes sociais

Em outro caso, um vídeo que viralizou nas redes sociais TikTok e Kwai com imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve o áudio adulterado. Nas imagens, Lula está em um palanque ao lado de correligionários enquanto um homem de branco discursa em um microfone. No áudio, um repentista acusa governos do PT de superfaturarem obras da Transposição do Rio São Francisco. O áudio, no entanto, foi gravado quase três anos depois das imagens.

Para encontrar o áudio original, o Estadão Verifica (serviço de checagem de informações do jornal O Estado de S. Paulo) buscou pelo primeiro verso do repente: “No canal do São Francisco, na velha Transposição, passava só poeira”. O resultado foi um vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em julho de 2020. No final do mês anterior, as águas do Velho Chico haviam chegado ao Estado do Ceará. O homem que faz a rima no vídeo é apelidado de Chapéu de Couro e é apoiador do governo; o presidente Jair Bolsonaro (PL) também compartilhou o repente em agosto de 2020.

As imagens do vídeo foram gravadas em 2017. Para encontrá-las, buscamos pelos nomes das pessoas mostradas no palanque: além de Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-senador Lindbergh Farias e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Eles participaram de uma inauguração simbólica da Transposição na cidade de Monteiro (PB) em 19 de março de 2017. Imagens do evento foram registradas pela AFP.

A TVT transmitiu os discursos do evento. O homem de branco que aparece no vídeo checado é o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PT). Ele começa a falar a partir dos 34 minutos e afirma que há um sentimento de “gratidão” do povo em relação à obra.

As obras da Transposição são tema de disputa política neste ano eleitoral. Embora Bolsonaro venha fazendo entregas de trechos da transposição desde o primeiro ano de mandato, o atual presidente encontrou as obras com mais de 90% de execução quando assumiu a Presidência da República, em 2019. O governo, no entanto, afirma que os percentuais não correspondem à realidade.

Como mostrou o Verifica em janeiro deste ano, as obras começaram em 2006, quando o orçamento era de R$ 4,5 bilhões. A previsão era de que o primeiro trecho fosse entregue em 2010, o que não foi cumprido. No final do segundo mandato, em 2010, o então presidente Lula disse que a obra seria entregue em 2012. Ao longo dos anos, outros aditivos foram sendo feitos e os prazos também se prolongaram. Em setembro de 2019, o governo Bolsonaro informou que já haviam sido gastos R$ 10,6 bilhões e que seria necessário mais R$ 1,4 bilhão para concluir a obra, chegando a R$ 12 bilhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da revista Veja.

