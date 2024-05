Rio Grande do Sul Mais de 300 mil pontos estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Maioria dos pontos sem luz está na área de concessão da RGE Foto: Freepik Maioria dos pontos sem luz está na área de concessão da RGE. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 300 mil pontos estão sem luz no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (2). Desse total, cerca de 260 mil localizam-se na área de concessão da RGE e aproximadamente 40 mil nas regiões atendidas pela CEEE Equatorial.

As áreas mais afetadas são: os Vales do Taquari, do Rio Pardo e do Sinos, a Serra Gaúcha, o Planalto Médio, o Litoral e as regiões Central e Metropolitana.

Em muitos pontos, segundo as concessionárias, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido por motivos de segurança, a fim de evitar choques elétricos em áreas alagadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/falta-de-luz-4/

Mais de 300 mil pontos estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul

2024-05-02