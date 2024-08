Rio Grande do Sul Faltando um mês para o fim do inverno, começam as liquidações no comércio gaúcho

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Vendas do período devem ajudar no aquecimento de uma economia afetada pelas enchentes de maio. (Foto: Freepik)

Faltando pouco mais de um mês para o final do inverno (20 de junho–22 de setembro), o comércio gaúcho já começa a promover liquidações de produtos tradicionalmente adquiridos durante a estação mais fria do ano. No foco está a redução dos estoques desses itens, a compra de artigos para a primavera e o aquecimento – sem trocadilho – de uma economia afetada pelas enchentes de maio.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) ressalta que o inverno deste no foi mais intenso que o de 2023 e ajudou o setor a registrar boas vendas. Essa melhor no desempenho, entretanto, deu-se com maior intensidade de junho em diante, devido às limitações causadas pela própria calamidade ambiental no mês anterior.

Com a chegada dos dias mais frios e dos auxílios governamentais recebidos pela população atingida pela maior tragédia já ocorrida no Estado, houve crescimento nas vendas de vestuário, calçados, acessórios, materiais de construção, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Esses três últimos foram muito procurados por quem precisou recuperar o que perdeu nas inundações.

“Mesmo que a primavera chegue apenas em setembro, já é possível observar liquidações em boa parte dos estabelecimentos”, relata o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch. “Esse tipo de promoção ajuda a reduzir o estoque dos produtos invernais e estimula os consumidores a adquirir artigos que amenizam as temperaturas mais baixas, por preços mais acessíveis.”

Ofertas

Outro aspecto a se considerar na estratégia dos lojistas é a possibilidade da ocorrência de outros dias frios até o final do inverno. Somado aos preços mais baixos, esse fator pode favorecer um incremento rápido das vendas.

Koch lembra, ainda, que a já tradicional ação dos lojistas permite que eles impulsionem o faturamento, conquistem e fidelizem clientes, cada vez mais exigentes e com acesso a diversas plataformas de compra, tais como a internet. “Adotar estratégias atrativas de venda faz muita diferença nos resultados do comércio”, sublinha o dirigente. Ele conclui:

“É crescente a promoção de ofertas que somam preços acessíveis a condições facilitadas de pagamento, além do uso intenso das redes sociais para ampliar o leque de consumidores alcançados pela divulgação. Hoje, unir uma estrutura atraente na loja física a uma comunicação eficaz no mundo digital é o caminho certo”.

(Marcello Campos)

