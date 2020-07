Mundo Família viola quarentena e 40 ficam em isolamento na Itália

20 de julho de 2020

Cerca de 40 pessoas na cidade de Badia, no Trentino-Alto Ádige na Itália, foram colocadas em isolamento obrigatório após uma família local violar “sistematicamente” a quarentena imposta por autoridades da saúde local.

Os pais e o filho foram indiciados por epidemia culposa. No dia 10 de julho, um rapaz de 24 anos testou positivo para a Covid-19 e, por precaução, os três membros da família foram colocados em isolamento obrigatório. No entanto, o rapaz ignorou a medida e foi trabalhar – e para um happy hour – no dia seguinte. Os genitores também foram para seus trabalhos normalmente.

Ao ser denunciado, já no dia 12 de julho, todos foram indiciados pelo crime. Mas, nem isso fez eles se conscientizarem. O jovem foi visto em uma festa de aniversário e em vários locais públicos, sem usar máscara, nos dias seguintes. Agora, através do rastreamento, quase 40 pessoas precisarão se isolar.

