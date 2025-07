Rio Grande do Sul Famílias afetadas pelas inundações de junho em Alvorada receberão auxílio de R$ 500 e outros benefícios

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Medidas dependem de aprovação pela Câmara de Vereadores. (Foto: Arquivo/ Prefeitura de Alvorada)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Alvorada (Região Metropolitana de Porto Alegre) anunciou nessa sexta-feira (25) uma série de medidas emergenciais para cidadãos afetados pelas inundações de junho no município. Além de auxílio de R$ 500 (em cota única) para famílias quem tiveram casa inundada, o pacote inclui isenção temporária de tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Para que a iniciativa seja executada, entretanto, é necessária sua aprovação pela Câmara de Vereadores. Os projetos devem ser votados nos próximos dias.

O comunicado foi feito pelo chefe do Executivo municipal, Douglas Martello, durante reunião do Gabinete de Crise Climática. Estavam presentes seu vice, Valmor Freitas, além de secretários da administração local e líderes locais.

A estimativa é que ao menos 320 núcleos familiares sejam contemplados pelo pacote, que pode chegar a R$ 3 mil por residência com a soma de benefícios. “Essas famílias precisam de acolhimento e de ações concretas. Estamos somando esforços com o Estado e lançando um pacote emergencial para garantir uma retomada digna da vida dessas pessoas”, frisou Martello.

Ele acrescentou que sua gestão continua mobilizada no atendimento às famílias atingidas, por meio de “ações que buscam aliar responsabilidade fiscal e sensibilidade social”. Novas atualizações serão divulgadas no site alvorada.rs.gov.br e nas redes sociais da prefeitura.

Benefícios

O “Auxílio Alvoradense” prevê o pagamento de R$ 500, em parcela única, para famílias que tiveram suas casas alagadas, danificadas ou destruídas; que estiveram em abrigos municipais; ou que residem em áreas mapeadas pela Defesa Civil. O valor será depositado em conta bancária a partir de 25 de agosto, após análise da documentação exigida.

Além disso, a prefeitura propõe isenção do IPTU de 2026 para imóveis residenciais localizados em áreas afetadas e devidamente mapeadas pela Defesa Civil municipal.

Empresas e prestadores de serviço que atuam em imóveis atingidos também poderão ser isentos do Imposto sobre Serviços (ISS) referente ao período de julho a dezembro deste ano. Para ter acesso aos benefícios, os proprietários devem protocolar o pedido junto à Secretaria da Fazenda, com apresentação de documentos que comprovem os danos.

Outra frente de apoio é o programa estadual Volta por Cima, que concede auxílio financeiro de R$ 2 mil para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, atingidas pelas enchentes entre os dias 14 e 20 de junho. O valor será disponibilizado pelo governo estadual no Cartão Cidadão da pessoa responsável pelo núcleo familiar.

Para participar do programa estadual, é necessário estar inscrito no CadÚnico com dados atualizados nos últimos 12 meses e constar no mapeamento das áreas afetadas feito pelo governo do Estado.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/familias-afetadas-pelas-inundacoes-de-junho-em-alvorada-receberao-auxilio-de-r-500-e-outros-beneficios/

Famílias afetadas pelas inundações de junho em Alvorada receberão auxílio de R$ 500 e outros benefícios

2025-07-25