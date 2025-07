Porto Alegre Famílias das ilhas em Porto Alegre começam a receber novas moradias após enchente de 2024

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

Em toda a capital, já foram realizados 6.316 cadastros no Compra Assistida. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A prefeitura de Porto Alegre concluiu o cadastramento de todas as famílias do bairro Arquipélago que perderam suas casas na enchente de maio de 2024. Ao todo, 2.540 famílias das ilhas da Pintada, das Flores, dos Marinheiros, do Pavão, Mauá e Casa da Pólvora foram inscritas no programa federal Compra Assistida. Desse total, 1.801 cadastros já foram aprovados.

Segundo dados da administração municipal, 820 famílias foram convocadas para apresentar documentação, 455 assinaram contrato com a Caixa Econômica Federal e 526 já receberam novas moradias, com valor de até R$ 200 mil.

“As constantes chuvas mostram que a situação nas ilhas exige atenção especial. Estamos solicitando à Secretaria Nacional de Habitação que acelere as análises dos cadastros do bairro para concluirmos o processo o quanto antes”, afirmou o diretor do Departamento Municipal de Habitação, André Machado.

A prefeitura é responsável por reunir a documentação das famílias afetadas e elaborar o laudo estrutural dos imóveis danificados, inserindo os dados no sistema do governo federal. Para isso, uma força-tarefa foi montada com equipes do Departamento Municipal de Habitação e do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática.

Em toda a capital, já foram realizados 6.316 cadastros no Compra Assistida. Destes, 3.928 foram aprovados, movimentando R$ 785,6 milhões em recursos federais. Ao menos 1.920 contratos de compra e venda foram assinados e 975 já estão registrados em cartório, o que garante às famílias a possibilidade de mudança imediata para os novos imóveis.

Além das soluções emergenciais, a prefeitura também desenvolve um plano de longo prazo para o bairro Arquipélago. Em parceria com a Universidade de Tecnologia de Delft, da Holanda, está sendo elaborado um Plano Urbanístico Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável da região.

O estudo prevê a identificação de áreas de risco, zoneamento, diretrizes de reassentamento e estratégias para ocupação segura das ilhas. Também fazem parte do plano um diagnóstico socioambiental, análise de vulnerabilidades climáticas, propostas de mitigação e adaptação, além de um sistema permanente de monitoramento e avaliação. Os primeiros resultados devem ser divulgados em agosto.

2025-07-02