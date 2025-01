Brasil Famílias de 1,1 mil candidatos eleitos em 2024 têm Bolsa Família cancelado

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











As famílias já foram notificadas sobre o cancelamento Foto: Lyon Santos/MDS As famílias já foram notificadas sobre o cancelamento. (Foto: Lyon Santos/MDS) Foto: Lyon Santos/MDS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As 1.199 famílias que têm, entre seus integrantes, algum candidato eleito nos pleitos municipais do ano passado tiveram os benefícios do Bolsa Família e do Auxílio Gás cancelados. A medida deve durar enquanto o mandato do familiar estiver em vigor.

As famílias já foram notificadas sobre o cancelamento. No total, sete famílias de prefeitos, 19 de vice-prefeitos e 1.168 de vereadores recebiam o Bolsa Família em todo o País.

Pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal) que tenham algum integrante eleito no ano passado também não poderão solicitar os benefícios. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social publicou, na sexta-feira (17), instrução normativa regulamentando a medida.

“Seguindo as regras previstas para acesso ao programa de transferência de renda do governo federal, o primeiro pagamento de 2025 do Bolsa Família, que inicia na segunda-feira (20), retirou da lista de contemplados 1.199 candidatos eleitos nas eleições municipais de 2024”, afirmou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Os integrantes considerados da mesma família são definidos no momento do cadastro nos programas, considerando aqueles que moram no mesmo domicílio e dividem receitas e/ou despesas.

“Vale destacar que a medida visa aprimorar a destinação dos recursos e assegurar a focalização do Programa, e não gerar economia, uma vez que os benefícios devem ser pagos a todos que atendam aos critérios de elegibilidade”, informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/familias-de-11-mil-candidatos-eleitos-em-2024-tem-bolsa-familia-cancelado/

Famílias de 1,1 mil candidatos eleitos em 2024 têm Bolsa Família cancelado

2025-01-18