Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Prefeitura disponibilizará valores entre R$ 124 e R$ 153 por aluno para aquisição de itens como cadernos, lápis e borracha nas livrarias da cidade

A volta às aulas vai pesar menos no bolso das famílias de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A prefeitura começa a entregar nesta terça-feira (06) cartões magnéticos para a compra de material escolar em livrarias credenciadas na cidade.

Serão beneficiados todos os 28 mil estudantes da rede municipal com valores entre R$ 124,96 e R$ 153,77 cada. Até o ano passado, a prefeitura entregava kits prontos de material escolar.

“Educação é prioridade na construção da Gravataí que queremos para o futuro. O cartão para a compra do material escolar permite maior autonomia para as famílias, já que as necessidades dos alunos são diferentes em cada fase da vida escolar. Ao invés de entregar um kit com material escolar padrão, cada mãe e pai poderá adquirir o que faz mais sentido para seu filho na sala de aula. Sem dúvida, é importante essa evolução. Além disso, são mais de R$ 4 milhões que ficam no comércio da cidade, gerando empregos e impostos”, avalia o prefeito Luiz Zaffalon.

A disponibilização do chamado Cartão Material Escolar pela Secretaria Municipal da Educação é inédita na cidade, fruto de uma iniciativa da prefeitura aprovada na Câmara Municipal no ano passado.

O cartão estará disponível para retirada nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro na escola onde o aluno estudou em 2023. O recurso será disponibilizado apenas nas Emeis (escolas municipais de ensino infantil) e Emefs (ensino fundamental) do município.

O cartão magnético irá conter, obrigatoriamente, o nome do aluno e o número de cadastro. O uso já estará liberado a partir do dia 6 nas livrarias locais que se credenciaram junto à prefeitura (veja lista abaixo). Alunos do Pré 2 receberão R$ 136,75; do 1º ano do ensino fundamental, R$ 124,96; do 2º e 3º anos, R$ 136,01; do 4º e 5º anos, R$ 126,74; e do 6º ao 9º ano, o repasse será de R$ 153,77.

Quem não comparecer nas datas disponibilizadas poderá retirar seu cartão na volta às aulas, em 22 de fevereiro (educação infantil) e nos dias 15, 20, 21 e 22 fevereiro ou no retorno das aulas em 26 de fevereiro (ensino fundamental).

