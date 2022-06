Brasil Famosas se solidarizam com a atriz Klara Castanho após relato de ameças e constrangimento

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Apoio vem de colegas como Paolla Oliveira (E), que já foi "mãe" de Klara (D) em novela global. (Foto: Arquivo/O Sul)

Ao longo deste domingo (26), diversas personalidades se solidarizaram com a atriz Klara Castanho, 21 anos, que publicou em suas redes sociais um relato sobre o drama pessoal de engravidar após um estupro e ser alvo de ameaças e vazamento do caso após entregar o bebê para adoção.

Confira, a seguir, algumas das mensagens de famosos – a maioria mulheres e também atrizes – em apoio a ela, também por meio das redes sociais.

– Maisa, atriz e apresentadora: “Te amo para sempre. Estou com você”, escreveu no Twitter.

– Larissa Manoela, atriz: “Que apesar de toda a maldade a gente ainda possa ter o presente de te ver sorri. Todo meu apoio, carinho e amor, Klara!”.

– Paolla Oliveira, atriz: “Filhota, vc é muito especial e eu estarei sempre ao seu lado. Vc é maior do que qlqr um ou uma que queira se promover ou promover o ódio com seu nome. Amo vc. Sinta meu abraço. Sinta-se acolhida por tds q te respeitam. É o que importa sempre, focar no respeito, amor e na Justiça”, escreveu no Twitter a atriz, que interpretou a mãe de Klara na novela Amor à Vida, de 2013.

– Fernanda Paes Leme, atriz: “Todo amor do mundo pra vc!”.

– Taís Araujo, atriz: “Meu amor Klara Castanho, eu te mandei uma mensagem no privado, mas me achei na obrigação de vir te acolher publicamente, já que a violência que sofreu e sua dor tornaram-se públicas sem que fosse um desejo seu, sem que fosse garantido o seu direito à privacidade”.

– Giovanna Antonelli, atriz: “Klara,você tão rara e tão menina quando conheci… sempre imaginava que se um dia tivesse filhas queria que fossem como vc. Doce, inteligente, bom caráter talentosa e cheia de personalidade! Conte com meu amor sempre,em meio a um mundo tão hostil a nossa volta. Te amo!”.

– Camila Pitanga: “Klarinha, sinto muito por todo sofrimento e violências que fizeram você passar e agora reviver. Você merece todo afeto e acolhimento. Estou aqui pra você. Estamos todas e todas que acreditam no amor e respeito. Muito amor a você”.

– Carol Castro: “Todo meu amor, Klarinha…E todo meu Acolhimento. Todo o meu carinho, respeito de mulher e ancestralidade de suporte pra você, que é um ser tão especial, iluminado, genial, cheia de empatia, vida e de sabedoria. Estou em choque. Você não merecia passar por isso. Ninguém merecia passar por isso…”.

– Giovanna Ewbank: “Só agora lendo todo o absurdo envolvendo a Klara Castanho. Quanta dor, quanta violência! Estou triste demais… Só vc sabe o q tem passando com tudo isso. Mas te estendo todo meu amor e acolhimento. Lamento muito a sua dor e o que fizeram com vc, Klara. Sinta-se abraçada.”

Entenda o caso

A publicação foi feita na noite deste sábado (25), após o assunto se tornar um dos mais comentados nas redes sociais. “Não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e um trauma que sofri.”

Klara escreveu uma carta aberta em que conta sobre a violência sofrida e suas consequências. “Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo”, afirma.

“Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família nem dos meus amigos”, diz a atriz.

Klara Castanho — Foto: Reprodução/Instagram

A artista conta que não fez boletim de ocorrência na ocasião por se sentir envergonhada e culpada. Meses depois, segundo seu relato, ela começou a se sentir mal e, em meio a exames, descobriu a gravidez já em estado avançado. “Foi um choque, meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso nem barriga”, diz.

Klara afirma que, durante uma consulta, foi obrigada pelo médico a ouvir o coração da criança, o que considerou uma nova violação: “Naquele momento do exame, me senti novamente violada, novamente culpada. Em uma consulta médica contei ter sido estuprada, expliquei tudo o que aconteceu”.

Pela lei brasileira, Klara teria direito a fazer um aborto legal. A atriz afirma, no entanto, que tomou a decisão de fazer uma entrega direta para adoção. A entrega voluntária para adoção está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e permite que uma gestante ou mãe entregue seu filho ou recém-nascido para adoção em um procedimento assistido pela Justiça.

