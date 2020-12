Variedades Famosos se solidarizam com Ludmilla após ataques racistas

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

A cantora desativou suas redes sociais na última sexta. (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Ludmilla apagou suas redes sociais após sofrer uma nova série de ataques racistas. A informação foi confirmada pela assessoria da artista e, neste sábado (19), famosos usaram suas redes sociais para prestar solidariedade a cantora.

Taís Araújo foi uma delas. A atriz e apresentadora publicou uma foto de Ludmilla e exaltou a artista e deu apoio para que ela possa retornar às redes sociais.

“Há pouco tempo eu disse pra Lud que queria vê-la cada vez maior, enorme! E hoje eu queria reforçar a grandeza dessa mulher que saiu lá de Caxias e vem trilhando seu próprio caminho de forma muito particular, com garra e talento. Lud, meu amor, levanta essa cabeça e volta logo pras suas redes e pras nossas vidas porque quem curte e admira você precisa de você aqui e quem te diminui vai ter que te ver bagunçando a zorra toda com muita garra e talento como vc sempre fez.”

Ivete Sangalo também entrou na corrente de carinho. A cantora publicou uma foto de Ludmilla em suas redes e não poupou elogios para a colega. “Ludmila,você é maravilhosa. Você é o sucesso, a coragem, a beleza! Você inspira! Tô com você minha amiga amada”, publicou Ivete.

O ator e humorista Paulo Gustavo também mandou uma mensagem carinhosa para a cantora. Em sua rede social, Paulo publicou uma foto de Ludmilla com o seguinte texto: “Uma Ludmilla Poderosa pra botar meu Instagram mais chique! Sou fã”.

A atriz Érika Januza publicou a foto de Ludmilla e pediu respeito à cantora e o fim da opressão por conta do racismo.

“O perfil de Ludmilla não está mais ativo no momento, de tanta pressão não tem mais suas redes sociais. Por causa da opressão, por causa do racismo. Mulher, negra, uma artista que conquistou seu espaço, que faz seu trabalho, que agita todos nós com sua música. Não tem paz pra ser quem é. Ela é uma artista, mas por trás ou junto com um artista existe uma pessoa. Coração, sentimentos. E respeito é algo que todos tem o direito de ter. Muito triste. Força Lud. Só você sabe das verdades do seu coração. E volte logo”.

A cantora Luellem de Castro também se solidarizou com Lud. Na publicação, Luellem falou como fã da cantora e destacou sua importância para o Brasil.

“Ludmilla eu sinto muito, sua imagem presença e talento são IMPRESCINDÍVEIS pro nosso país. Você é inspiração pra um monte de gente que sempre achou que ia viver e morrer dentro de Caxias sem nunca conseguir se quer poder contar como se sente. Quando eu crescer eu quero ser como você! E eu sei que dói mas também sei que passa. Esse post é pra que você não se sinta sozinha nunca. É uma forma de carinho. Espere que chegue até você. Descansa e quando voltar, vem com tudo que a gente AMA. Com força de ‘não olha pro lado quem tá passando é o bonde’. Vc tem seu bonde. A gente tá contigo”, falou.

Não é a primeira vez que Ludmilla é vítima de ataques racistas na web. Em junho deste ano, ela sofreu com comentários preconceituosos nas redes. E, de novo, recebeu apoio incondicional de fãs e da classe artística, que se mobilizaram.

