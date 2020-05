Rio Grande do Sul Famurs divulga estimativa de repasse do programa de apoio financeiro aos municípios

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A primeira de quatro parcelas do repasse de R$ 23 bilhões da União para municípios pode ocorrer nos próximos 15 dias. Foto: Divulgação A primeira de quatro parcelas do repasse de R$ 23 bilhões da União para municípios pode ocorrer nos próximos 15 dias. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 39/2020 foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na quarta-feira (27) e publicado nesta quinta-feira (28) como Lei 173/2020 no DOU (Diário Oficial da União). A primeira de quatro parcelas do repasse de R$ 23 bilhões da União para municípios, para contornarem os efeitos do novo coronavírus, pode ocorrer nos próximos 15 dias.

A CNM (Confederação Nacional dos Municípios) disponibilizou a estimativa de repasse do “Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus” aos municípios gaúchos. A federação divulgou uma tabela com a estimativa.

A CNM também elaborou uma nota técnica com orientações e esclarecimentos a respeito do programa de apoio financeiro da União.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul