Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

O evento ocorreu na Casa da Família Rural, no parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (8), na Expodireto Cotrijal, prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais das 28 associações regionais ligadas à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) reuniram-se no espaço da Emater/RS-Ascar na feira.

Na abertura do 3º Encontro com Prefeitos, o presidente da Emater/RS, Christian Lemos, afirmou que o relacionamento da instituição com as prefeituras não pode ficar restrito aos escritórios municipais. “A Emater dispõe de um centro de especialidades que pode atender todos os municípios, em áreas importantes”, reforçou.

A contratação de novos funcionários para preencher o quadro técnico da Emater/RS-Ascar também pautou o evento. “Na última reunião que tivemos com o governador Eduardo Leite, destacamos a importância de termos a seleção pública para a contratação de novos profissionais para a Emater”, disse o presidente da Famurs e prefeito de Restinga Seca, Paulo Salerno.

“A gente vê e sente, no dia a dia, municípios descobertos, ainda mais agora que passamos pela estiagem e precisamos de profissionais qualificados para a elaboração de projetos técnicos”, completou Salerno.

Em resposta ao pedido dos prefeitos, o diretor Administrativo da Emater/RS, Alexandre Durans, anunciou, para breve, a solução do problema. “A Emater assinou contrato com a banca que fará o processo seletivo e, mais adiante, nós teremos novos empregados”, tranquilizou Durans.

Já o gerente da Emater/RS-Ascar da região de Passo Fundo, Dartanhã Vecchi, destacou pontos de convergência com a Famurs. “Estamos presente nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, e este elo com as prefeituras é fundamental, porque o planejamento das ações realizadas nos municípios é feito em conjunto”, justificou Vecchi.

Participaram do encontro aproximadamente cem pessoas, dentre elas o prefeito de Não-Me-Toque, Gilson dos Santos; o secretário de Gabinete de Articulação e Apoio aos Municípios, Salmo Dias de Oliveira; o coordenador técnico da Famurs, Mário Ribas do Nascimento; o representante do secretário de Desenvolvimento Rural Maurício Neuhaus; e o diretor Técnico da Emater/RS-Ascar, Claudinei Baldissera.

