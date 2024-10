A Convenção Regional de Supermercados, organizada pela AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados), anualmente realizada no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, conta com a presença da Farinha de Trigo Maria Inês. O evento ocorre até esta quarta-feira (30), no Centro de Eventos de Tramandaí, e a marca está lá em mais uma edição da Convenção para receber clientes, amigos e visitantes.

O evento, que está em sua 60ª edição, reúne em torno de 160 fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para supermercados e outros setores do varejo. Dentre eles, a Farinha de Trigo Maria Inês, que leva para o litoral a experiência gastrônomica da Pizzaria by Maria Inês (sucesso da Expoagas 2024 em Porto Alegre).

Um verdadeiro espetáculo de pizzas feitas na hora, no qual o visitante pode acompanhar o processo de montagem e preparação das pizzas, além de degustá-las assim que saem do forno, sentindo a experiência de uma pizzaria real dentro do estande Maria Inês, assinada pelos Chef’s Diego Durand e Marcos Rech.

Em paralelo às degustações, brindes e atrações especiais, o foco principal da Farinha de Trigo Maria Inês no evento é a conexão de negócios e grandes parcerias, novas prospecções e, também, a possibilidade de aproximação com o público fidelizado. Com certeza, uma oportunidade para empresas do litoral gaúcho conhecerem a marca ou, ainda, estreitarem os laços já firmados.