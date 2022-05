Rio Grande do Sul Farmácia Municipal de Alvorada atende cerca de 13 mil pacientes por mês

19 de maio de 2022

Responsável pela distribuição gratuita de todos os medicamentos básicos para os usuários da rede pública de saúde, a Farmácia Municipal do município de Alvorada tem registrado cerca de 600 a 900 atendimentos diários, chegando à média mensal de 13.500 usuários. O investimento previsto para 2022 em medicamentos essenciais e de uso ambulatorial administrado pelas Unidades Básicas de Saúde, é de mais de 2.68 milhão.

Para ter acesso aos medicamentos, é preciso ter receita médica e realizar cadastro na Farmácia Municipal, portando documentos de identificação, como, RG, CPF, comprovante de endereço e cartão do SUS.

A Farmácia Municipal possui sistema integrado digital de registros, que garante a conexão de dados com as Unidades Básicas da Piratini, Aparecida, Cedro e Centro de Saúde.

Segundo a secretária de Saúde, Neusa Abruzzi, os investimentos da Secretaria de Saúde e a mobilização da equipe da Farmácia Municipal visam melhorar e qualificar o atendimento e a rede de serviços de saúde ofertada aos alvoradenses.

No prédio da Farmácia Municipal, funciona o Centro de Abastecimento Farmacêutico do município, com o atendimento clínico farmacoterapêutico, serviço especializado que auxilia nas orientações do uso do medicamento, garantindo um atendimento mais humanizado a população.

A Farmácia Municipal atende diariamente na avenida Presidente Getúlio Vargas, 3072 – parada 51.

