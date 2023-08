Agro Farsul e Sindiler/RS lançam “Guia de Remates do Rio Grande do Sul”

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

A publicação traz uma lista que reúne dados dos pregões promovidos pelos leiloeiros associados. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

Com o objetivo de valorizar a dimensionar o impacto da temporada de leilões rurais 2023, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e o Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS (Sindiler/RS) lançaram a primeira edição do Guia de Remates do Rio Grande do Sul. A publicação traz uma lista que reúne dados dos pregões promovidos pelos leiloeiros associados.

“Foi um trabalho de organização que busca valorizar os excelentes produtos que temos à venda nesta Primavera e o trabalho dos pecuaristas e dos próprios leiloeiros rurais”, pontuou o presidente do Sindiler/RS, Fábio Crespo. O documento chega em versão digital com a presença de hiperlinks que remetem às páginas dos vendedores.

O levantamento reúne oferta de bovinos, ovinos e equinos e traz dados de 363 leilões a serem realizados no Rio Grande do Sul. Eventos que devem movimentar quatro mil touros, oito mil matrizes puras, 65 mil cabeças de gado geral, três mil equinos e 1,2 mil ovinos. “Estamos em um ano em que criatórios que investem em seleção genética estão obtendo excelentes resultados. Nosso trabalho é enaltecer o esforço desses pecuaristas”, completou.

A iniciativa tem o apoio da Farsul. Entusiasta do projeto, o presidente da Federação, Gedeão Pereira, ressalta que os leilões compõem o circuito de uma atividade que traz benefícios ao estado e tem sua qualidade reconhecida no cenário nacional. “Embasado em fortes valores éticos e morais, os leiloeiros atuam em sinergia com a excelência atingida pelo setor”, salienta.

