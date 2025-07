Mundo Fãs se despedem de Ozzy Osbourne em funeral na Inglaterra

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sharon Osbourne surgiu visivelmente emocionada e foi amparada pelos filhos. Foto: Reprodução Sharon Osbourne surgiu visivelmente emocionada e foi amparada pelos filhos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cortejo com o corpo de Ozzy Osbourne parou as ruas de Birmingham, na Inglaterra, na manhã desta quarta-feira (30). Segundo a imprensa local, dezenas de milhares de fãs acompanharam de perto a despedida, com gritos de “obrigado, Ozzy” e apoio à família. Sharon Osbourne surgiu visivelmente emocionada e foi amparada pelos três filhos: Kelly, Jack e Aimee Osbourne.

Os outros três filhos de Ozzy, do primeiro casamento do músico, também desceram do carro e prestaram suas homenagens, além dos netos. A viúva Sharon saudou a multidão com o gesto de paz característico do cantor para os fãs que lotavam as ruas.

Segundo a prefeitura da cidade, o cortejo começou às 13h locais (9h em Brasília) e passou pela ponte Black Sabbath, seguindo um itinerário planejado com a família do músico. Foi na ponte que Sharon e os filhos desceram para saudar a multidão e observar as homenagens. Eles ficaram cerca de 5 minutos no local. Ozzy deixa a viúva, 6 filhos e 10 netos.

O cortejo teve ainda música ao vivo da banda local Bostin’ Brass. Após a despedida pública, Ozzy Osbourne será enterrado em um funeral privado.

“Ozzy era mais que uma lenda da música, era um filho de Birmingham”, declarou na terça-feira Zafar Iqbal, prefeito da cidade situada no centro da Inglaterra. “Para a cidade era importante celebrar uma homenagem digna e adequada” a este músico, disse.

“Sabemos o quanto este momento significa para seus fãs. Estamos orgulhosos de celebrá-lo aqui com sua querida família, no lugar onde tudo começou”, finalizou Iqbal.

A cidade de Birmingham também foi palco do show de despedida de Ozzy Osbourne do Black Sabbath, batizado de Back to the Beginning (“De volta ao começo”, em tradução livre) em referência à cidade onde a banda foi formada, em 1968. A apresentação beneficente repleta de ídolos da música mundial aconteceu 17 dias antes da morte do ícone do heavy metal.

Ozzy planejou cada detalhe da cerimônia para que seu funeral fosse mais uma celebração do que um lamento.

“Sinceramente, não me importa o que tocarem no meu funeral; podem colocar um medley de Justin Bieber, Susan Boyle e We Are the Diddymen, se isso os deixar felizes. Quero que seja uma celebração, não uma festa de desânimo”, disse ele em entrevista à revista The Times of London, em 2011.

Conhecido por seu humor ácido, o “Príncipe das Trevas” também revelou que gostaria de incluir algumas pegadinhas no evento. “Talvez o som de batidas dentro do caixão ou um vídeo meu pedindo uma segunda opinião médica sobre o diagnóstico de ‘morte’”, brincou.

Em diversas entrevistas, Ozzy reforçou que via a cerimônia como um momento de gratidão — e não de tristeza. “Muitas pessoas passam a vida inteira sofrendo. Então, de certo modo, a maioria de nós neste país, especialmente astros do rock como eu, somos muito sortudos. Por isso, não quero que meu funeral seja triste. Quero que seja um momento de dizer ‘obrigado’.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/fas-se-despedem-de-ozzy-osbourne-em-funeral-na-inglaterra/

Fãs se despedem de Ozzy Osbourne em funeral na Inglaterra

2025-07-30