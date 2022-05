Rio Grande do Sul Fase e Junior Achievement RS firmam parceria para ofertar qualificação a jovens

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

O programa vai oferecer oficinas e mentorias com temas ligados ao empreendedorismo, educação financeira e preparação de jovens para o mercado de trabalho. Foto: Agência Brasil

A Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) e a Associação Junior Achievement do Rio Grande do Sul (JARS) assinam, nesta quinta-feira (5), um termo de cooperação que firma uma parceria técnico-pedagógica a fim de promover a sensibilização de jovens que cumprem medida socioeducativa na Fase para o mercado de trabalho.

O programa vai oferecer oficinas e mentorias com temas ligados ao empreendedorismo, educação financeira e preparação de jovens para o mercado de trabalho, qualificando-os com certificação.

O alcance deste objetivo se dará por meio de relatos de vivências espetaculares, de realização e superação, focando num dos pilares da JARS que é o desenvolvimento de habilidades.

Uma aula magna vai marcar o lançamento desta parceria no dia 19 de maio, com a narrativa de Vinicius Mendes Lima, idealizador da Besouro – Agência de Fomento Social. Em formato online, o encontro vai reunir 85 jovens de treze unidades do estado, incluindo os da cidade de Porto Alegre. Do grupo, participam cinco meninas.

Para a presidente da Fase, Sônia D’Avila, a parceria com a JARS era um desejo antigo da Fundação e que agora torna-se realidade. “É uma oportunidade única que nos enche de expectativas. Reconhecemos o trabalho de excelência que a Junior Achievement realiza e agora vamos oportunizar que os jovens da Fase tenham acesso a todo esse universo de informações”.

Aline Néglia, diretora da Junior Achievement no RS, reforça: “o nosso objetivo é que estes jovens tenham um conjunto de habilidades para construírem futuros prósperos. Queremos ainda que os jovens da Fase participem do maior programa da JARS no mundo, chamado de “Mini-Empresa”, por meio do qual jovens de 160 países há mais de 100 anos são preparados para criar uma empresa de verdade, com todas as áreas que compõem um negócio.”

Fundada em 1919, nos Estados Unidos, a Junior Achievement é uma das maiores e mais antigas organizações de educação prática em negócios, economia e empreendedorismo do mundo. No Estado, a Associação existe há 26 anos e já impactou mais de um milhão de jovens gaúchos. Mais de 85% dos alunos atendidos pela instituição são da rede pública e/ou atendidos por organizações assistenciais.

A parceria integra as ações alusivas ao aniversário da Fase, que completa 20 anos no dia 28 de maio.

