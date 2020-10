Magazine Fátima Bernardes enfrenta chuva e aeroporto cheio para viajar no feriadão

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Apresentadora dividiu com seguidores momentos para embarcar, na noite de sexta-feira. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fátima Bernardes enfrentou chuva e aeroporto cheio, na noite desta sexta-feira (30), para viajar no feriadão prolongado de Finados, que é comemorado na segunda-feira (2).

Por conta da quantidade de pessoas, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, a apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes passou por perrengues.

“Tivemos que trocar de aeroporto”, começou Fátima nos posts, publicados em seu Instagram Stories. “Eu e muita gente tentando embarcar, procurei manter os dois metros de distância, mas não é fácil”, explicou ela, ao filmar as filas de pessoas no aeroporto.

Logo depois, mostrou como a chuva complicou a vida dos passageiros. “Mais uma etapa: um ônibus até a aeronave. Ainda chove muito”. Logo depois, já acomodada, se mostrou esperançosa sobre a viagem, sem revelar o destino, depois da série de perrengues. “Enfim, no avião. Quando começa assim, é certeza que vai valer a pena.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine