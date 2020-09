Celebridades Fátima Bernardes sobre excelência no ballet: “Percebi que não conseguiria e mudei de rumo”

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Apresentadora (foto) celebrou o Dia da Bailarina e falou sobre admiração por Ana Botafogo Foto: Reprodução Apresentadora (foto) celebrou o Dia da Bailarina e falou sobre admiração por Ana Botafogo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fátima Bernardes celebrou o nesta terça-feira (01) o Dia da Bailarina. Em seu Instagram, a apresentadora contou que se inspirava em Ana Botafogo para dançar, mas que “mudou de rumo” e escolheu o jornalismo quando viu que não poderia ser como a profissional.

“Quando criança achava que tinha nascido pra dançar. Quando vi a Ana Botafogo dançando, queria ser ela. Quando percebi que não conseguiria, mudei de rumo. Mas imagina minha alegria, hoje, quando encontrei uma foto dela com a mesma cor da minha roupa. Coisa de fã. Vocês entendem, né? Parabéns a todos que dedicam sua vida a essa arte”, escreveu ela.

Na segunda-feira (31), Fátima publicou uma foto com os trigêmeos, Laura, Vinícius e Beatriz, de 23 anos, de seu casamento com William Bonner, além da nora, Thalita Martins, para se despedir do filho, que vai morar em Paris.

“E lá foi ele em busca do sonho. Vamos sentir muita saudade. Quando que eu podia imaginar que aquele primeiro dia de aula numa escola bilíngue, pra aprender francês, fosse fazer todo sentido agora. Valeu a pena. Ele está feliz e nós também, por ele”, legendou ela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades