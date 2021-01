Colunistas Fatos históricos do dia 24 de janeiro

Por Efemérides | 24 de janeiro de 2021

Eventos

41 — Imperador romano Calígula, conhecido por sua excentricidade e despotismo sádico, é assassinado por seus insatisfeitos guardas pretorianos. A guarda então proclama o tio de Calígula, Cláudio, como Imperador.

1835 — Escravos em Salvador, Brasil, iniciam uma revolta, que é fundamental para acabar com a escravidão no país 50 anos mais tarde.

1862 — Bucareste é proclamada a capital da Romênia.

1918 — Calendário gregoriano é introduzido na Rússia por decreto do Conselho do Comissariado do Povo.

1939 — Sismo mais mortal na história chilena atinge Chillán, matando cerca de 28 mil pessoas.

1943 — Segunda Guerra Mundial: Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill encerram a Conferência de Casablanca.

1946 — Assembleia Geral das Nações Unidas aprova sua primeira resolução para a criação do Comitê de Energia Atômica das Nações Unidas.

1977 — Matança de Atocha ocorre em Madri durante a transição espanhola para a democracia.

1984 — Apple Computer lança nos Estados Unidos o computador pessoal Macintosh.

2011 — Atentado no Aeroporto Internacional Domodedovo, em Moscou, capital da Rússia, deixa 35 mortos e 180 feridos.

2018 — Tribunal de segunda instância confirma condenação do ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Nascimentos

1679 — Christian Wolff, filósofo alemão (m. 1754).

1799 — Odorico Mendes, político, publicista e humanista brasileiro (m. 1864).

1878 — João Pessoa, político brasileiro (m. 1930).

1897 — Eurico Lara, futebolista brasileiro (m. 1935).

1902 — Augusto Meyer, jornalista e poeta brasileiro (m. 1970).

1912 — Aymoré Moreira, futebolista e treinador de futebol brasileiro (m. 1998).

1917 — Ernest Borgnine, ator norte-americano (m. 2012).

1933 — Nico Fidenco, cantor e compositor italiano.

1940 — Paulo Diniz, cantor e compositor brasileiro.

1941 — Neil Diamond, cantor e compositor norte-americano.

1943 — Sharon Tate, atriz estadunidense (m. 1969).

1949 — John Belushi, comediante estadunidense (m. 1982).

1955 — Jim Montgomery, ex-nadador norte-americano.

1961 — Nastassja Kinski, atriz alemã.

1966 — Julie Dreyfus, atriz francesa.

1978 — Carlos Alberto, futebolista brasileiro.

1979 — Tatyana Ali, atriz estadunidense.

1980 — Yamandu Costa, violonista e compositor brasileiro.

1986 — Mischa Barton, atriz norte-americana; e Cristiano Araújo, cantor brasileiro (m. 2015).

Falecimentos

41 — Calígula, imperador romano (n. 12).

1784 — Santa Rita Durão, poeta brasileiro (n. 1722).

1965 — Winston Churchill, estadista, militar, escritor e político britânico (n. 1874).

1975 — Larry Fine, comediante norte-americano (n. 1902).

1983 — George Cukor, cineasta estadunidense (n. 1899).

1986 — L. Ron Hubbard, escritor norte-americano (n. 1911).

1989 — Ted Bundy, assassino em série norte-americano (n. 1946).

1990 — Araken Patusca, futebolista brasileiro (n. 1905).

2003 — Sabotage, rapper brasileiro (n. 1973).

2004 — Leônidas da Silva, futebolista brasileiro (n. 1913).

2006 — Chris Penn, ator norte-americano (n. 1965).

2008 — Mano Júnior, cantor brasileiro (n. 1979).

2009 — Mariana Bridi, modelo brasileira (n. 1988).

2015 — Maria Della Costa, atriz brasileira (n. 1926).

2020 — Ibsen Pinheiro, jornalista e político brasileiro (n. 1935); e Sérgio Noronha, jornalista esportivo brasileiro (n. 1932).

