Colunistas Fatos históricos do dia 31 de janeiro

Por Efemérides | 31 de janeiro de 2020

Eventos

1542 — Descoberta das Cataratas do Iguaçu, na atual fronteira entre o Brasil e a Argentina, pelo espanhol Dom Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

1942 — Segunda Guerra Mundial: as forças aliadas são derrotadas pelos japoneses na Batalha da Malásia e retiram-se para Singapura.

1956 — Posse do presidente Juscelino Kubitschek no Brasil, assegurada pelo Movimento de 11 de Novembro.

1958 — Primeiro satélite americano bem sucedido detecta o cinturão de radiação de Van Allen.

1961 — Programa Mercury: Mercury-Redstone 2: Ham, o chimpanzé viaja pelo espaço sideral.

1966 — União Soviética lança a nave espacial não tripulada Luna 9 como parte do Programa Luna.

1971 — Programa Apollo: Apollo 14: os astronautas Alan Shepard, Stuart Roosa e Edgar Mitchell, a bordo de um Saturno V, partem para uma missão às terras-altas Fra Mauro na Lua.

2000 — Voo Alaska Airlines 261: um MD-83, com problemas de estabilizador horizontal, cai no oceano Pacífico ao largo da costa de Point Mugu, Califórnia, matando todas as 88 pessoas a bordo.

2001 — Nos Países Baixos, um tribunal escocês condena o líbio Abdelbaset al-Megrahi e absolve outro cidadão líbio por sua participação na explosão do voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988.

2009 — No Quênia, pelo menos 113 pessoas morrem e mais de 200 ficam feridas após a explosão de um caminhão-tanque em Molo, dias após o incêndio no supermercado Nakumatt em Nairóbi ter matado pelo menos 25 pessoas.

2018 — Superlua azul de sangue e eclipse lunar total.

Nascimentos

1906 — Roosevelt Sykes, cantor e pianista norte-americano (m. 1983).

1908 — Atahualpa Yupanqui, cantor argentino (m. 1992).

1914 — Jersey Joe Walcott, boxeador norte-americano (m. 1994).

1915 — Thomas Merton, escritor norte-americano (m. 1968).

1919 — Jackie Robinson, jogador de beisebol norte-americano (m. 1972).

1920 — Bert Williams, futebolista inglês (m. 2014).

1921 — Mario Brasini, diretor, ator e roteirista brasileiro (m. 1997).

1924 — Angelo Frosi, bispo brasileiro (m. 1995)

1929 — Jean Simmons, atriz britânica (m. 2010).

1930 — Pedro Simon, político brasileiro.

1931 — Maurício Sherman, diretor de televisão brasileiro.

1937 — Philip Glass, compositor estadunidense.

1948 — Joyce, cantora brasileira.

1951 — Phil Manzanera, músico britânico.

11960 — Grant Morrison, escritor de quadrinhos britânico.

1964 — Jeff Hanneman, músico estadunidense (m. 2013).

1965 — Adriano Garib, ator brasileiro.

1968 — John Collins, ex-futebolista escocês.

1970 — Minnie Driver, atriz britânica.

1972 — Paulo Bonfá, humorista, radialista e apresentador brasileiro.

1973 — Portia de Rossi, atriz australiana.

1976 — Malvino Salvador, ator brasileiro.

1977 — Kerry Washington, atriz norte-americana.

1981 — Justin Timberlake, cantor e ator norte-americano.

Falecimentos

1888 — Dom Bosco, religioso, educador e escritor italiano (n. 1815).

1892 — Charles Spurgeon, pastor calvinista britânico (n. 1834).

1944 — William Allen White, jornalista estadunidense (n. 1868); e Jean Giraudoux, dramaturgo francês (n. 1882).

1973 — Evaldo Braga, músico e compositor brasileiro (n. 1945).

1974 — Samuel Goldwyn, produtor de cinema polaco-americano (n. 1879).

2000 — Gil Kane, ilustrador de histórias em quadrinhos leto-americano (n. 1926).

2003 — Arthur Costa Filho, dublador brasileiro (n. 1927).

2006 — Moira Shearer, atriz e bailarina britânica (n. 1926).

2011 — Nildo Parente, ator brasileiro (n. 1936).

2012 — Al Rio, desenhista brasileiro de histórias em quadrinhos (n. 1962).

2013 — Luiz Carlos Santos, político brasileiro (n. 1932).

