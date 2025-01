Notícias Favorito, Davi Alcolumbre terá que lidar com crise das emendas e polarização de PT e PL na volta à presidência do Senado

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

O jogo de cintura de Alcolumbre passa ainda pelo diálogo com ministros do STF, onde já foi investigado. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Nome de consenso para comandar o Senado a partir de fevereiro, Davi Alcolumbre (União-AP) já é tratado pelos colegas como próximo presidente da Casa. Ao fechar uma ampla frente de partidos, ele inibiu adversários. O cenário, contudo, não aponta um caminho fácil após assumir a cadeira que já ocupou de 2019 a 2021.

No campo político, Alcolumbre terá que administrar o acirramento entre PT e PL até as próximas eleições. Já na arena institucional, será obrigado a lidar com a crise sobre emendas parlamentares envolvendo Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF).

Um dos principais responsáveis pela alocação de verbas do orçamento secreto, derrubado pela Corte em dezembro de 2022, Alcolumbre agora terá que atuar em conjunto com o próximo presidente da Câmara, que tem o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) como favorito, para manter a influência do Congresso sobre as verbas públicas. A situação é especialmente delicada porque a Polícia Federal (PF) avança em investigações sobre o mau uso dos recursos.

Embora Alcolumbre não seja citado, a PF mirou recentemente um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo o pagamento das emendas em que os investigados são ligados à cúpula do União Brasil, partido do senador. Congressistas entendem que os desdobramentos podem gerar impacto relevante na já esgarçada relação entre Poderes.

Entre os pares, a situação de Alcolumbre é mais tranquila. Na sala esvaziada da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em pleno fim do ano legislativo, o parlamentar já sinalizava o provável retorno ao cargo mais alto do Senado. Era a despedida após quatro anos no comando do colegiado.

“Tentei mais agradar do que desagradar, mas muitas vezes não conseguimos fazer tudo o que desejamos”, afirmou, em tom conciliador.

Equilíbrio entre forças

Alcolumbre se consolidou como favorito ainda em novembro, mas terá de se equilibrar entre PT e PL, siglas antagônicas que o apoiam. Aliado de Bolsonaro no governo anterior, o senador aproximou-se de Lula nos últimos dois anos.

Com trânsito na oposição, ele tem, em paralelo, trajetória ligada à do líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP). Em Macapá (AP), a loja de autopeças da família Alcolumbre ficava quase na esquina da rua de Randolfe.

“Ele era o mais bonachão, chegava com as pessoas, abraçava, sempre brincalhão, como é hoje”, narra Randolfe.

Alcolumbre também tem se aproximado de Hugo Motta, mas aliados já preveem embates caso Motta queira imprimir o mesmo ritmo de Arthur Lira (PP-AL). Um dos principais desafios, para apoiadores da sua recondução ao comando do Congresso, será recuperar o protagonismo do Senado em relação à Câmara, tema que incomoda muitos colegas.

O jogo de cintura de Alcolumbre passa ainda pelo diálogo com ministros do STF, onde foi investigado em dois inquéritos que acabaram arquivados.

Favorito, Davi Alcolumbre terá que lidar com crise das emendas e polarização de PT e PL na volta à presidência do Senado

2025-01-05