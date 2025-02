Política Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado com 73 votos

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Esse será o segundo mandato de Davi Alcolumbre no cargo Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O senador Davi Alcolumbre (União-AP), de 47 anos, foi eleito, neste sábado (1°), o novo presidente do Senado pelos próximos dois anos com 73 votos.

Para que um candidato fosse eleito, eram necessários ao menos 41 votos, ou seja, maioria absoluta. Com o placar deste sábado, Alcolumbre se torna o terceiro presidente do Senado eleito com maior número de votos desde a redemocratização.

Os primeiros lugares do ranking são historicamente ocupados por senadores do atual MDB, antes chamado PMDB. Dividem as posições de presidentes mais votados Mauro Benevides (PMDB-CE), em 1991, e José Sarney (PMDB-AP), em 2003, ambos com 76 votos.

Esse será o segundo mandato de Alcolumbre no cargo. Antes, comandou a Casa Legislativa durante a primeira metade do governo de Jair Bolsonaro (PL) — que abrangeu o primeiro ano da pandemia de Covid-19 — entre 2019 e 2021. Na ocasião, ele recebeu 42 votos.

Em seu discurso antes da votação, Alcolumbre defendeu o respeito às prerrogativas de senadores e um Senado “soberano, autônomo, e independente”. Também pediu a retomada das comissões mistas para a análise de medidas provisórias. Os colegiados estão paralisados depois de um impasse com a Câmara nos últimos anos.

“As comissões mistas são obrigatórias por mandamento constitucional. Suprimi-las ou negligenciá-las não é apenas errado do ponto de vista do processo: é uma redução do papel do Senado”, disse no plenário.

Nos últimos dois anos, Alcolumbre presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Casa. No cargo, comandou as votações da reforma tributária e da sua regulamentação, além da sabatina de autoridades antes de irem ao plenário.

A eleição

Na disputa, Alcolumbre derrotou os senadores:

Eduardo Girão (Novo-CE), com 4 votos

Marcos Pontes (PL-SP), com 4 votos

Apoios

Alcolumbre teve o apoio formal de todos os partidos da Casa, com exceção do Novo e do PSDB. Ganhou o endosso de três senadores do Podemos, mas a sigla teve um racha com dois outros integrantes lançando candidaturas próprias — Do Val e Thronicke. Ambos retiraram suas candidaturas depois de discursar na tribuna como candidatos.

Os senadores ainda devem escolher neste sábado os demais integrantes da Mesa Diretora: os dois vice-presidentes, os quatro secretários e os quadro respectivos suplentes.

Devem concorrer aos cargos:

1º vice-presidente: Eduardo Gomes (PL-TO)

2º vice-presidente: Humberto Costa (PT-PE)

1ª secretaria: Daniella Ribeiro (PSD-PB)

2ª secretaria: Confúcio Moura (MDB-RO)

3ª secretaria: Ana Paula Lobato (PDT-MA)

4ª secretaria: Laércio Oliveira (PP-SE)

Suplentes: Chico Rodrigues (PSB-RR)

2025-02-01