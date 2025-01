Mundo FBI investiga como ato terrorista ataque em Nova Orleans que deixou ao menos 15 mortos

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Ataque ocorreu no início da madrugada dessa quarta (1º). Agência federal assumiu as investigações do caso. Suspeito foi morto pela polícia. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução

O FBI está investigando o atropelamento com uma picape que deixou 15 mortos e vários feridos como um “ato de terrorismo”, informou a agência nessa quarta-feira (1º).

“Um homem dirigiu um veículo contra uma multidão na rua Bourbon Street, em Nova Orleans, matando várias pessoas e ferindo outras dezenas. O sujeito trocou tiros com a polícia e agora está morto. O FBI lidera a investigação sob a hipótese de um ato terrorista”, disse comunicado da agência federal.

A prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, chamou o caso de um “ataque terrorista” durante coletiva de imprensa. No entanto, logo após a fala de Cantrell, a agente especial Alethea Duncan, responsável do FBI na cidade, desmentiu a prefeita e afirmou que, no momento, não se trata de um evento terrorista.

O FBI assumiu as investigações do caso.

Os agentes afirmaram à AP que recuperaram uma pistola e uma variante do fuzil AR-15 nas buscas ao veículo do suspeito.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi informado sobre o ataque e ligou para Cantrell e ofereceu todo o suporte necessário à cidade, segundo a Casa Branca.

O ataque que chocou Nova Orleans ocorreu na Bourbon Street, tradicional rua de Nova Orleans e com vida noturna agitada.

O motorista, um homem, furou um bloqueio posicionado ao redor da rua e jogou o veículo em alta velocidade contra a multidão. No momento do ataque, milhares de pessoas comemoravam a passagem do Ano Novo.

O atropelamento ocorreu por volta das 3h15, no horário local (0h15, no horário de Brasília), segundo a superintendente da polícia da cidade, Anne Kirkpatrick.

Após os atropelamentos, o suspeito desceu do veículo e começado a atirar contra as pessoas, e houve troca de tiros com a polícia. Dois policiais foram feridos, mas estão em condição estável de saúde, segundo Kirkpatrick. A superintendente afirmou que o número de mortos e feridos do caso pode mudar e que, até o momento, não se sabe a gravidade dos ferimentos das vítimas não-letais.

O suspeito teve um “comportamento bem intencional e deliberado” no ataque, de acordo com a polícia. “Ele estava determinado a causar uma carnificina e tentou atropelar o máximo de pessoas que conseguiu” , afirmou Kirkpatrick.

Cerca de 300 policiais faziam a segurança de eventos de Ano Novo na região do French Quarter, bairro francês que abriga a Bourbon Street, segundo a superintendente Kirkpatrick. A polícia pediu para que a população fique longe do local do crime, ao menos 8 quarteirões de distância.

Mortos e feridos

Ao todo, 15 pessoas morreram. Entre os feridos estão dois policiais, que trocaram tiros com o suspeito. Os números foram informados inicialmente pelo serviço da prefeitura da cidade responsável por emergências “Nola Ready”, que reportou 30 feridos. Pouco depois, Kirkpatrick atualizou o número para 35.

“O 8º Distrito de Polícia está atualmente atendendo a um incidente de vítimas em massa envolvendo um veículo que atropelou uma grande multidão na Canal e Bourbon Street”, afirmou comunicado de emergências.

Agentes do Departamento de Polícia da cidade responderam ao incidente e diversas viaturas estão no local. Os feridos foram transportados para cinco hospitais da cidade, segundo o “Nola Ready”.

O suspeito foi morto pela polícia no local pouco após descer da picape, confirmou a agência de notícias Associated Press com fontes policiais. Ainda não se sabe se o número de mortos informado pelas autoridades inclui o autor do ataque.

A superintendente Kirkpatrick afirmou que a situação ainda é inicial e que o número de mortes e feridos pode aumentar.

Explosivos

A agente especial Duncan afirmou também que explosivos improvisados foram encontrados no local do crime. Agentes ainda estão inspecionando os explosivos para saber se eles eram ativáveis.

Repercussão

O governador da Louisiana, Jeff Landry, pronunciou-se sobre o caso. “Um ato horrível de violência ocorreu na Bourbon Street na manhã de hoje. Por favor, juntem-se a mim e a Sharon em oração por todas as vítimas e pelos socorristas que estão no local. Peço a todos que estão próximos ao local que evitem a área”, afirmou.

O incidente ocorre no início de uma temporada muito movimentada para Nova Orleans. As festividades do Mardi Gras, o carnaval da cidade, geralmente começam no início de janeiro, e o Super Bowl – final da liga de futebol americano – está programado para 9 de fevereiro.

