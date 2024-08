Colunistas Fé e política na agenda das irmãs Bayer em congresso no Rio de Janeiro

Por Flavio Pereira | 13 de agosto de 2024

Deputada federal Franciane Bayer no Congresso Internacional realizado no Rio de Janeiro Foto: Divulgação Deputada federal Franciane Bayer no Congresso Internacional realizado no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A deputada federal Franciane Bayer esteve presente no Congresso Internacional “Parlamento e Fé”, realizado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O evento (realizado entre os dias 7 e 9 ), ocorre desde 2010, é organizado pelo pastor argentino Luciano Bongarra e visa fomentar a participação de cristãos em espaços de decisão, com ênfase na política.

Franciane Bayer participou da abertura do evento ao lado da sua irmã, Liziane Bayer, chefe de gabinete do senador Hamilton Mourão e suplente ao Senado. Ambas têm se destacado por promover a integração entre fé e política, um dos principais objetivos do Parlamento e Fé.

A Conferência “NextGen Leadership Conference” foi voltada para jovens que buscam ser influência, para desenvolverem a liderança e a verdadeira identidade com base nos princípios cristãos. No segundo dia do congresso, Franciane Bayer participou da plenária, além do painel intitulado “Como Construir uma Nação com Princípios,” onde destacou a inter-relação histórica entre política e religião. A deputada reforçou a necessidade de agir de acordo com os valores bíblicos para influenciar positivamente a sociedade.

“Muitas vezes falamos sobre mudar culturas, e a cultura de um lugar muda ao longo de sua história […] a mudança está acontecendo!”, salientou.

Liziane Bayer foi uma das integrantes da roda de conversa sobre a gestão política em diferentes áreas do governo. O evento reuniu diversos participantes internacionais, reforçando a importância de uma abordagem sobre a integração de fé e política.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Fé e política na agenda das irmãs Bayer em congresso no Rio de Janeiro

2024-08-13