Porto Alegre Fechado desde a enchente de maio, Cais Embarcadero reabre em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Para a reconstrução do Embarcadero foram necessários cerca de R$ 15 milhões. Foto: Alex Rocha/PMPA Para a reconstrução do Embarcadero foram necessários cerca de R$ 15 milhões. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Após 195 dias fechado por conta da enchente histórica de maio, o Cais Embarcadero, um dos símbolos da Orla do Guaíba, reabriu para o público nesta terça-feira (12) em Porto Alegre. O complexo conta com 35 empreendimentos, incluindo cinco novos estabelecimentos. Após a enchente, quatro empresas optaram por deixar o local. Para a reconstrução do Embarcadero foram necessários cerca de R$ 15 milhões. Os empreendimentos que ocupam os mais de 20 mil m² têm autorização para atuar por mais cinco anos.

Além de restaurantes, o Embarcadero conta com espaço kids, gramados e pet park. Ao lado da Usina do Gasômetro, milhares de pessoas passam diariamente pelo local. A estimativa de prejuízo financeiro do complexo está entre R$ 6 e R$ 7 milhões. O Cais Embarcadero teve suas obras iniciadas em 2019. O complexo começou a operar em maio de 2021, durante a pandemia, e foi oficialmente inaugurado em novembro do mesmo ano.

Na última sexta-feira (8), o governador Eduardo Leite participou da cerimônia oficial de reabertura. Ele percorreu o Cais ao lado dos administradores do complexo e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e conversou com lojistas instalados no local, os quais demonstraram ânimo e otimismo pelo retorno.

O espaço funciona de terça a sexta-feira, entre 11h e 22h30min, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h30min. Segunda-feira o parque está fechado para manutenção.

2024-11-12