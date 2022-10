Grêmio Federação Gaúcha de Futebol realiza exposição em homenagem ao tricampeão mundial Everaldo, ex-jogador do Grêmio

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

O lançamento ocorrerá no dia 17 de outubro, em evento destinado a convidados Foto: Divulgação/FGF Foto: Divulgação/FGF

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) realiza a exposição O Gauchão da Copa em homenagem ao ex-jogador Everaldo, que fez história no Grêmio e foi campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa de 1970.

Além da homenagem ao ex-lateral, a exposição, localizada na sede da FGF, reserva um segundo setor às memórias do amistoso entre a seleção gaúcha e a Seleção Brasileira, que aconteceu em de 1972.

O lançamento ocorrerá no dia , em evento destinado a convidados. A exposição passa a ser aberta ao público a partir do dia indo até o dia 28, das 13h às 19h.

A exposição

A exposição á materiais alusivos a Everaldo como o traje de gala e a camisa da Seleção, além de roupas, fotografias e objetos pessoais, com direito a entrevistas exclusivas e inéditas sobre a sua vida. Everaldo Marques da Silva foi o primeiro jogador atuando por um clube do Rio Grande do Sul a ser campeão mundial . Por esse feito, foi homenageado pelo Grêmio com a estrela dourada na bandeira do clube. Morreu precocemente em um acidente de carro em 1974.

Os visitantes receberão um folder com um resumo da história de Everaldo e no mesmo material haverá um QR Code para acesso ao conteúdo do podcast “Um gol do Brasil quase estragou tudo”, que conta a história do jogo e tem um episódio inteiro dedicado à biografia de Everaldo. Na abertura da exposição, será exibido o trailer do documentário “O Brasil vai até o Chuí”, que também aborda as memórias desse duelo.

