Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

O jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O zagueiro Rodrigo Moledo, de 34 anos, está perto de encerrar “os seus serviços” com o Inter. O defensor tem contrato acabando em pouco mais de dois meses e aposta nas chances que vem recebendo como titular para uma possível renovação de vínculo com o clube. Com Gabriel Mercado, zagueiro titular, de fora com lesão na panturilha, Moledo está formando a dupla de zaga junto com Vitão.

Moledo foi titular nos jogos contra Santos e o Goiás. Nessas partidas, ele recebeu a braçadeira de capitão do time. O defensor ainda participou dos minutos finais no duelo contra o Atlético-GO e no clássico contra o Flamengo.

Os últimos jogos na reta final do Campeonato Brasileiro podem ser decisivos para Rodrigo Moledo. Com boas partidas, o zagueiro pode ter seu contrato renovado para 2023. Com contrato até dezembro de 2022, o jogador ainda não recebeu proposta por parte da direção colorada.

Rodrigo Moledo está em sua terceira passagem pelo Estádio Beira-Rio. Desde 2018 no Colorado, ele está na sua quinta temporada consecutiva. Ao todo, são 217 jogos disputados e 13 gols marcados.

