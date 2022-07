Acontece “Feira da Franquia”, no BarraShoppingSul, terá cerca de 100 opções de negócios

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

A Feito Café Ecodesign, marca de semijoias exclusivas feitas a partir da reciclagem do pó de café, será uma das franquias que participarão do evento. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O mês de julho será marcado pela Feira da Franquia no BarraShoppingSul, uma ótima opção para quem quer empreender ou diversificar seus investimentos. De 22 a 24 de julho, o Centro de Eventos recebe cerca de 100 opções de negócios de todo o país em diferentes áreas e uma programação de palestras em parceria com o Sebrae RS.

O evento contará com nanofranquias, com investimentos de até R$ 25 mil, microfranquias, de até R$ 105 mil, e franquias maiores, onde o investimento pode chegar próximo a R$ 1 milhão. O setor de franquias faturou R$ 43,3 bilhões no primeiro trimestre de 2022 no Brasil, um crescimento de 8,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Franchinsing (ABF).

Só no Rio Grande do Sul, o faturamento chegou a R$ 2,5 bilhões no mesmo período, somando quase 10 mil unidades distribuídas em 159 redes franqueadoras. “A região Sul do Brasil é economicamente muito importante porque há uma estabilidade muito boa para as empresas. Franquias de fora enxergam a região com grande potencial de trabalho”, destaca Arvid Auras, diretor executivo da Feira da Franquia.

