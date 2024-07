Geral Feira Pet se encerra neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Todos os cães e gatos estão prontos para serem adotados. (Foto: Divulgação)

A Feira Pet, um projeto lançado para adoção de cães e gatos, se encerra neste domingo (28) em Porto Alegre. A iniciativa ocorre diariamente, das 14h às 18h, no estacionamento B do Shopping Total, na avenida Cristóvão Colombo, n° 545. O evento é uma parceria entre o shopping, a prefeitura da capital gaúcha e a ONG Cão da Guarda

Todos os cães e gatos estão prontos para serem adotados. O candidato a tutor que estiver apto assina um termo que envolve realizar cuidados básicos com os pets, oferecer boa alimentação e acompanhamento pela ONG para verificar se o animal está em boas condições após a adoção.

– Requisitos: Para adotar um animal, a pessoa deve ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Também é preciso levar guia e coleira para cães e caixa de transporte para gatos.

Cavalos

Em outra frente, o abrigo de equinos da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), em Porto Alegre, não possui mais cavalos que foram resgatados da enchente. Os três que ainda restavam no local foram adotados na última sexta-feira (26). Dos 35 resgatados, 29 foram devolvidos para os seus donos e os demais, adotados.

Agora, no abrigo há 14 cavalos disponíveis para adoção que foram recolhidos em situações de maus tratos ou por estarem soltos na rua. O abrigo conta ainda com outros 12 cavalos que aguardam o prazo de 15 dias para devolução ao proprietário, ficando disponíveis caso o dono não apareça e seis em recuperação.

A adoção é feita na forma de fiel depositário e supervisionada pelo Ministério Público. O adotante deve possuir local adequado para manter o cavalo em boas condições. O animal não poderá ser submetido a qualquer tipo de trabalho, especialmente os de tração, como guia de carroças, charrete e arado. Também não poderá ser usado em práticas esportivas, como saltos e corridas.

Para se candidatar, o interessado deve preencher o formulário de fiel depositário disponível na Carta de Serviços da prefeitura.

– Maus-tratos: Em casos de animais maltratados ou abandonados, é importante que as pessoas façam o registro através das plataformas da Central de Atendimento ao Cidadão 156 (opção 1) ou do número 118. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, mesmo em feriados. Se o fato for constatado, é feito o recolhimento e o animal é levado para o abrigo na Zona Sul. No local, eles recebem alimentação adequada, medicação e um microchip.

