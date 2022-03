Porto Alegre Feirão de empregos tem mais de 600 vagas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

São mais de 600 oportunidades disponíveis de terça a quinta-feira. Foto: Cesar Lopes/PMPA São mais de 600 oportunidades disponíveis de terça a quinta-feira. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A partir desta terça-feira (15) até quinta-feira (17) a unidade do Sine Municipal realiza o Feirão de Empregos 250 anos de Porto Alegre. A ação será na av. Sepúlveda, em frente ao Sine, das 8h30 às 17h.

O Sine realizará a Intermediação da mão de obra, encaminhando o trabalhador para possível entrevista de emprego. São 604 vagas oferecidas por 17 empresas. Empresas interessadas ainda podem cadastrar vagas no e-mail: sine@portoalegre.rs.gov.br. O telefone (51) 3289-4820 fica à disposição das empresas para esclarecimentos ou dúvidas. Também será realizado o cadastro de jovens e haverá orientação sobre o pograma de aprendizagem .

“Ainda não tínhamos realizado o Feirão de Empregos no Centro, e o aniversário de Porto Alegre se mostrou o melhor momento para esta ação. E, pela importância da data, ampliamos o tempo de oferta para três dias, assim podermos atender um maior número de trabalhadores”, destaca o diretor do Sine, Adriano Weimann.

Também haverá palestras sobre mercado de trabalho, confecção de currículo e empreendedorismo social. Às 16h, o gestor de RH Kaká Ávila falará sobre a boa elaboração de um currículo e como se destacar na entrevista de empregos. Na quarta (16), também às 16h, a empresária Caren Silva Santos abordará o empreendedorismo social.

Empresas participantes: Gaúcha Recursos Humanos, Senac RS, Instituto Mix, Inteligência Educacional, MRV, Andritz, ALÔ Atendimento, CIEEERS, Top Cursos, Demã Jovem, Correio do Povo ,Sogipa, DRT- logística Estratégica, Fundatec, Dimed, Unitec, Pão dos Pobres

Emprendedorismo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e as empresas participantes do programa Mais Crédito também estarão participando com todas as orientações sobre como ser um microempeendedor Individual e como consegue crédito para aqueles que planejam investir no próprio negócio.

Fasc

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) estará presente com as equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) com orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico) e outros benefícios.

Confira as vagas

Ajudante de Eletricista -10

Almoxarife-10

Armador-40

Atendente Receptivo-12

Auxiliar Administrativo/Jovem Aprendiz -50

Auxiliar de Almoxarife-10

Auxiliar de cozinha ( vaga exclusivamente para homens)-3

Auxiliar de Limpeza -PCD-10

Auxiliar de Limpeza -11

Auxiliar de Manutenção Predial-10

Auxiliar de Pedreiro-10

Auxiliar de Produção-20

Azulejista-20

Carpinteiro-20

Eletricista-20

Encanador-100

Encarregado de Montador de Formas-3

Encarregado de Obras-20

Estágio Pedagogia-3

Montador de Formas Metálicas-100

Oficial de Manutenção Civil Polivalente-50

Pedreiro-20

Pintor -10

Porteiro – PCD-10

Porteiro -10

Rádio Operador-2

Recepção-1

Sinaleiro-2

Telefonista-7

Vigilante-10.

